Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2328,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2436,85 млрд руб.

12 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 марта составили по Российской Федерации 2328,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1992,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1520,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1142,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 марта составили 2436,85 млрд руб. против 3149,92477 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.