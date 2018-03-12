12 марта 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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12 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|21:00
|Бюджет США
|Февраль 2018
Это автоматическое сообщение.
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12 марта 2018 года 14:50
Нефтяные цены снижаются в ходе торгов в понедельник после роста по итогам прошлой недели, пишет MarketWatch.
Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:33 мск снизилась на $0,33 (0,5%) - до $65,16 за баррель.
Нефть WTI с... читать дальше
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12 марта 2018 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,86 пункта (0,383%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2320,55 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2326,41 (+0,64%) пункта,... читать дальше
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12 марта 2018 года 14:41
BMW China Automotive Trading Ltd. отзовет с китайского рынка 3,501 тыс. автомобилей из-за дефекта передних вильчатых рычагов, сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР. Кампанию планируется начать 30... читать дальше
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12 марта 2018 года 14:29
Чистая прибыль ПАО "ТГК-1" по МСФО по итогам 2017 года выросла на 49% и составила 7,927 млрд рублей по сравнению с 5,324 млрд рублей в 2016 года, говорится в сообщении компании.
Показатель EBITDA увеличился на 25,5% - до 20,44 млрд рублей.
Операционная прибыль... читать дальше
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12 марта 2018 года 14:18
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросли по итогам торгов в понедельник вслед за Уолл-стрит, отыгрывая данные по рынку труда США. Опасения по поводу мировой торговой войны отошли на второй план, пишет агентство Bloomberg.
Индийский Sensex... читать дальше
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12 марта 2018 года 14:10
Правительство РФ в течение ближайших трех лет за счет межбюджетных трансфертов планирует компенсировать Сахалинской области часть доходов от проекта "Сахалин-2", утраченных из-за изменения схемы распределения налога на прибыль, сообщил министр развития Дальнего Востока Александр... читать дальше
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12 марта 2018 года 14:01
Объем p2p-переводов (person-to-person) клиентов Сбербанка в 2017 году вырос на 50% по сравнению с 2016 годом и составил 13,6 трлн рублей, сообщил зампред правления Сбербанка Александр Торбахов журналистам через пресс-службу.
По словам топ-менеджера, количество... читать дальше
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12 марта 2018 года 13:52
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поддерживает предложение Минэкономразвития об унификации система оплаты труда госслужащих в министерствах и ведомствах.
По словам И.Шувалова, этот вопрос должен быть проработан при подготовке указа президента о системе органов... читать дальше
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12 марта 2018 года 13:43
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении ПАО "Вымпелком", сообщила служба.
Представленный компанией отчет об отмене внутрисетевого роуминга не соответствует требованиям предупреждений ФАС. Как отмечает служба, предложенная оператором... читать дальше
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12 марта 2018 года 13:31
Регулирующие органы в различных странах мира выявили серьезные проблемы и недочеты в 40% из 918 аудиторских проверок публичных компаний, которые были проинспектированы в 2017 году, свидетельствуют данные Международного форума независимых регуляторов аудиторской деятельности... читать дальше
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12 марта 2018 года 13:19
Средняя продолжительность жизни москвичей должна превысить отметку в 80 лет к 2020 году, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.
"Москва у нас вплотную подошла к 80-летнему рубежу, я думаю, что в течение ближайших полутора-двух лет Москва тоже перешагнет эту планку", -... читать дальше
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12 марта 2018 года 13:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,27 пункта (0,444%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2321,96 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2325,33 (+0,59%) пункта,... читать дальше
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12 марта 2018 года 13:07
Глава Минтруда России Максим Топилин сообщил сегодня журналистам, что врачи, ученые и преподаватели вузов получили увеличенные зарплаты в феврале в рамках исполнения майских указов - в этом году их среднее жалование должно вырасти до двойной средней зарплаты в... читать дальше
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12 марта 2018 года 13:05
Минимальное значение за неделю (с 5 марта по 12 марта) - 57,1543 руб. за доллар, максимальное значение - 57,6423 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,45 руб.
Это автоматическое сообщение.
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12 марта 2018 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 69,36/70,51 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 30 коп., Cредний курс продажи упал на...
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12 марта 2018 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,14/57,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 9 коп., Cредний курс продажи упал...
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