.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,5299 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в феврале замедлилась до 0,2%
В феврале инфляция в РФ замедлилась до 0,2% после 0,3% в январе, свидетельствуют данные Росстата. Аналитики ожидали рост цен на 0,3%. Годовая инфляция сохранилась на уровне 2,2%
 
Деятельность банков на фондовом рынке проконтролируют сотрудники ЦБ
В банки, имеющие лицензию на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, придут кураторы из ЦБ, ответственные за надзор за профдеятельностью. Информацию об этом участники рынка начали получать с конца февраля, пишет "Коммерсантъ". По словам...
 
Самообеспеченность томатами в России в два раза превысила потребности
Минсельхоз подсчитал, что самообеспеченность России томатами в прошлом году составила 220%, этот показатель вырос на 17 процентных пунктов по сравнению с 2016 годом. В ведомстве "Известиям" рассказали, что в хозяйствах всех категорий было собрано...
 
Население больше доверяет НПФ, принадлежащим госбанкам
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), принадлежащие госбанкам, привлекли наибольшее количество клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) в прошлом году. За прошлый год было подано 6,6 млн заявлений о переводе пенсионных...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

12 марта 2018 года 08:03

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,5299 руб.

 0
12 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 марта, составляет 70,5299 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 79,82 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
12 марта 2018 года 14:50
Нефтяные цены продолжают снижаться
Нефтяные цены снижаются в ходе торгов в понедельник после роста по итогам прошлой недели, пишет MarketWatch.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:33 мск снизилась на $0,33 (0,5%) - до $65,16 за баррель.

Нефть WTI с...    читать дальше
.
12 марта 2018 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 12 марта движется разнонаправленно
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,86 пункта (0,383%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2320,55 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2326,41 (+0,64%) пункта,...    читать дальше
.
12 марта 2018 года 14:41
BMW отзовет 3,5 тыс. авто в Китае из-за дефекта передних вильчатых рычагов
BMW China Automotive Trading Ltd. отзовет с китайского рынка 3,501 тыс. автомобилей из-за дефекта передних вильчатых рычагов, сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР. Кампанию планируется начать 30...    читать дальше
.
12 марта 2018 года 14:29
Чистая прибыль "ТГК-1" по МСФО в 2017 году выросла в полтора раза
Чистая прибыль ПАО "ТГК-1" по МСФО по итогам 2017 года выросла на 49% и составила 7,927 млрд рублей по сравнению с 5,324 млрд рублей в 2016 года, говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA увеличился на 25,5% - до 20,44 млрд рублей.

Операционная прибыль...    читать дальше
.
12 марта 2018 года 14:18
Азиатские рынки акций закрылись в плюсе
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросли по итогам торгов в понедельник вслед за Уолл-стрит, отыгрывая данные по рынку труда США. Опасения по поводу мировой торговой войны отошли на второй план, пишет агентство Bloomberg.

Индийский Sensex...    читать дальше
.
12 марта 2018 года 14:10
За три года Сахалин получит от федерации на проекты развития более 26 млрд рублей - Галушка
Правительство РФ в течение ближайших трех лет за счет межбюджетных трансфертов планирует компенсировать Сахалинской области часть доходов от проекта "Сахалин-2", утраченных из-за изменения схемы распределения налога на прибыль, сообщил министр развития Дальнего Востока Александр...    читать дальше
.
12 марта 2018 года 14:01
Сбербанк за год нарастил объем p2p-переводов на 50%
Объем p2p-переводов (person-to-person) клиентов Сбербанка в 2017 году вырос на 50% по сравнению с 2016 годом и составил 13,6 трлн рублей, сообщил зампред правления Сбербанка Александр Торбахов журналистам через пресс-службу.

По словам топ-менеджера, количество...    читать дальше
.
12 марта 2018 года 13:52
Система оплаты труда чиновников в министерствах и ведомствах РФ будет унифицирована
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поддерживает предложение Минэкономразвития об унификации система оплаты труда госслужащих в министерствах и ведомствах.

По словам И.Шувалова, этот вопрос должен быть проработан при подготовке указа президента о системе органов...    читать дальше
.
12 марта 2018 года 13:43
ФАС возбудила в отношении "Вымпелкома" дело по внутрисетевому роумингу
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении ПАО "Вымпелком", сообщила служба.

Представленный компанией отчет об отмене внутрисетевого роуминга не соответствует требованиям предупреждений ФАС. Как отмечает служба, предложенная оператором...    читать дальше
.
12 марта 2018 года 13:31
Качество работы, проводимой аудиторскими фирмами мира, ставится под сомнение
Регулирующие органы в различных странах мира выявили серьезные проблемы и недочеты в 40% из 918 аудиторских проверок публичных компаний, которые были проинспектированы в 2017 году, свидетельствуют данные Международного форума независимых регуляторов аудиторской деятельности...    читать дальше
.
12 марта 2018 года 13:19
В ближайшие два года продолжительность жизни москвичей превысит 80 лет - Голодец
Средняя продолжительность жизни москвичей должна превысить отметку в 80 лет к 2020 году, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Москва у нас вплотную подошла к 80-летнему рубежу, я думаю, что в течение ближайших полутора-двух лет Москва тоже перешагнет эту планку", -...    читать дальше
.
12 марта 2018 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 12 марта растет
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,27 пункта (0,444%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2321,96 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2325,33 (+0,59%) пункта,...    читать дальше
.
12 марта 2018 года 13:07
Рост зарплат врачей, ученых и преподавателей вузов будет продолжаться - глава Минтруда
Глава Минтруда России Максим Топилин сообщил сегодня журналистам, что врачи, ученые и преподаватели вузов получили увеличенные зарплаты в феврале в рамках исполнения майских указов - в этом году их среднее жалование должно вырасти до двойной средней зарплаты в...    читать дальше
.
12 марта 2018 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 57,1543 руб.
Минимальное значение за неделю (с 5 марта по 12 марта) - 57,1543 руб. за доллар, максимальное значение - 57,6423 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,45 руб.

Это автоматическое сообщение.
.
12 марта 2018 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 69,36/70,51 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 69,36/70,51 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 30 коп., Cредний курс продажи упал на...
.
12 марта 2018 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 56,14/57,15 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,14/57,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 9 коп., Cредний курс продажи упал...
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.