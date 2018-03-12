ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,8011 руб.

12 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 марта, составляет 56,8011 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,70 коп.

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Нефтяные цены снижаются в ходе торгов в понедельник после роста по итогам прошлой недели, пишет MarketWatch. Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:33 мск снизилась на $0,33 (0,5%) - до $65,16 за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:33 мск снизилась на $0,33 (0,5%) - до $65,16 за баррель. Нефть WTI с... Нефть WTI с... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,86 пункта (0,383%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2320,55 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2326,41 (+0,64%) пункта,... читать дальше

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BMW China Automotive Trading Ltd. отзовет с китайского рынка 3,501 тыс. автомобилей из-за дефекта передних вильчатых рычагов, сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР. Кампанию планируется начать 30... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "ТГК-1" по МСФО по итогам 2017 года выросла на 49% и составила 7,927 млрд рублей по сравнению с 5,324 млрд рублей в 2016 года, говорится в сообщении компании. Показатель EBITDA увеличился на 25,5% - до 20,44 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 25,5% - до 20,44 млрд рублей. Операционная прибыль... Операционная прибыль... читать дальше

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Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросли по итогам торгов в понедельник вслед за Уолл-стрит, отыгрывая данные по рынку труда США. Опасения по поводу мировой торговой войны отошли на второй план, пишет агентство Bloomberg. Индийский Sensex... Индийский Sensex... читать дальше

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Правительство РФ в течение ближайших трех лет за счет межбюджетных трансфертов планирует компенсировать Сахалинской области часть доходов от проекта "Сахалин-2", утраченных из-за изменения схемы распределения налога на прибыль, сообщил министр развития Дальнего Востока Александр... читать дальше

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Объем p2p-переводов (person-to-person) клиентов Сбербанка в 2017 году вырос на 50% по сравнению с 2016 годом и составил 13,6 трлн рублей, сообщил зампред правления Сбербанка Александр Торбахов журналистам через пресс-службу. По словам топ-менеджера, количество... По словам топ-менеджера, количество... читать дальше

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Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поддерживает предложение Минэкономразвития об унификации система оплаты труда госслужащих в министерствах и ведомствах. По словам И.Шувалова, этот вопрос должен быть проработан при подготовке указа президента о системе органов... По словам И.Шувалова, этот вопрос должен быть проработан при подготовке указа президента о системе органов... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело в отношении ПАО "Вымпелком", сообщила служба. Представленный компанией отчет об отмене внутрисетевого роуминга не соответствует требованиям предупреждений ФАС. Как отмечает служба, предложенная оператором... Представленный компанией отчет об отмене внутрисетевого роуминга не соответствует требованиям предупреждений ФАС. Как отмечает служба, предложенная оператором... читать дальше

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Регулирующие органы в различных странах мира выявили серьезные проблемы и недочеты в 40% из 918 аудиторских проверок публичных компаний, которые были проинспектированы в 2017 году, свидетельствуют данные Международного форума независимых регуляторов аудиторской деятельности... читать дальше

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Средняя продолжительность жизни москвичей должна превысить отметку в 80 лет к 2020 году, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец. "Москва у нас вплотную подошла к 80-летнему рубежу, я думаю, что в течение ближайших полутора-двух лет Москва тоже перешагнет эту планку", -... "Москва у нас вплотную подошла к 80-летнему рубежу, я думаю, что в течение ближайших полутора-двух лет Москва тоже перешагнет эту планку", -... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,27 пункта (0,444%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2321,96 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2325,33 (+0,59%) пункта,... читать дальше

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Глава Минтруда России Максим Топилин сообщил сегодня журналистам, что врачи, ученые и преподаватели вузов получили увеличенные зарплаты в феврале в рамках исполнения майских указов - в этом году их среднее жалование должно вырасти до двойной средней зарплаты в... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 5 марта по 12 марта) - 57,1543 руб. за доллар, максимальное значение - 57,6423 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,45 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 69,36/70,51 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 30 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,14/57,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 9 коп., Cредний курс продажи упал...

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