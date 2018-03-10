.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,8011 руб.
.
10 марта 2018 года 09:17
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,8011 руб.
|0
10 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 марта, составляет 56,8011 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,70 коп.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
10 марта 2018 года 13:14
Владимир Путин заявил, что не следит за высказываниями сотрудников администрации президента России, в том числе тех, которые сообщают о контактах с США. В интервью телеканалу NBC, которое опубликовано на сайте Кремля, у президента спросили, что имел в виду спецпредставитель... читать дальше
.10 марта 2018 года 13:10
Россия готова к дальнейшему диалогу по ядерному разоружению после окончания срока действия договора СНВ-3
Россия готова к дальнейшему диалогу по ядерному разоружению после окончания срока действия договора СНВ-3, но с учетом появившихся у нее систем вооружений, способных обходить систему ПРО, снижение количества баллистических ракет и боеголовок для нее уже не так критично, заявил... читать дальше
.10 марта 2018 года 12:48
Президент России Владимир Путин рассказал, что работа в разведке дала ему большой опыт, который затем пригодился в гражданской жизни. "Это был большой опыт, причем в самых разных областях. Это было полезно для меня, когда я перешёл в гражданскую сферу. В этом смысле этот,... читать дальше
.10 марта 2018 года 12:47
Президент РФ Владимир Путин отмечает, что до сих пор не ясно, как будет дальше строиться политика США в отношении России. "Мне, допустим, еще непонятно, как будет строиться политика Соединенных Штатов во главе с нынешним президентом в отношении России. Много еще чего неясно, у... читать дальше
.10 марта 2018 года 12:44
Президент РФ Владимир Путин считает полным бредом теорию о том, что документы, опубликованные в так называемом "панамском досье", его разозлили, и якобы это привело к вмешательству России в выборы США. "Что касается всяких досье, то это вообще полный бред. Там кого-то упомянули... читать дальше
.10 марта 2018 года 12:39
Президент России Владимир Путин заявил, что политические силы, в том числе связанные с Алексеем Навальным, не представляют программу развития страны, а лишь вскрывают проблемы, но этого недостаточно. Во время интервью телеканалу NBC, которое опубликовано на сайте Кремля, у... читать дальше
.10 марта 2018 года 12:35
Никаких вливаний средств, связанных с Россией, в собственность президента США Дональда Трампа, не было, заявил президент РФ Владимир Путин. "Чушь это всё. Никаких вливаний на собственность Трампа в России не было, насколько мне известно. Я даже не знаю, были ли такие планы... читать дальше
.10 марта 2018 года 12:28
Президент РФ Владимир Путин назвал ложными сообщения о применении сирийским режимом химического оружия в Сирии. "Конечно", - сказал глава государства в ответ на вопрос американского телеканала NBC, считает ли он, что эти сообщения являются "фейковыми новостями". Президент... читать дальше
.10 марта 2018 года 12:23
Президент РФ Владимир Путин заверил, что его снимки на фоне природы, в том числе скачущего на лошади, тиражируются нецеленаправленно, их выбирают пользователи интернета и СМИ. "Ну, я отдыхаю. Есть ваши российские коллеги, есть интернет. Но так чтобы это уж совсем... читать дальше
.10 марта 2018 года 11:32
Главой совета директоров "дочки" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) - избран директор монополии по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов. Согласно сообщению ФПК, соответствующее решение было принято на заседании совета в... читать дальше
.10 марта 2018 года 10:08
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC признался, что не следит за сообщениями, которые Дональд Трамп публикует в своем твиттере и сам им не пользуется. В ответ на вопрос ведущей, почему, он сказал: "У меня есть другие способы для выражения своей... читать дальше
.10 марта 2018 года 09:27
Россия не поощряет вмешательство в выборы других стран и не отдает приказы по совершению подобных действий, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нет. Мы не поощряем и не приказываем (совершать подобные действия - ИФ)", - сказал Путин в интервью телеканалу NBC, отвечая на... читать дальше
.10 марта 2018 года 09:24
Паралимпийская команда России делит второе-третье места со сборной Франции в медальном зачете зимних Игр
Паралимпийская команда России делит второе-третье места со сборной Франции в медальном зачете зимних Игр в Пхенчхане по итогам первого дня розыгрыша наград. В субботу российские спортсмены завоевали три медали - две золотые и одну серебряную; столько же - атлеты из Франции. На... читать дальше
.10 марта 2018 года 09:22
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC подтвердил, что знаком с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, однако тот не входит в круг его друзей. "Я этого человека знаю, но не считаю его своим другом", - сказал он, добавив, что сообщения об их... читать дальше
.10 марта 2018 года 09:17
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 марта, составляет 56,8011 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,70 коп.
.10 марта 2018 года 09:17
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 марта, составляет 70,5299 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 79,82 коп.
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.