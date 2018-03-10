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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,5299 руб.
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10 марта 2018 года 09:17

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,5299 руб.

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10 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 марта, составляет 70,5299 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 79,82 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 марта, составляет 70,5299 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 79,82 коп.
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