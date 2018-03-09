Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,9929 руб.

Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,46 пункта (0,893%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2311,69 пункта.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 25176,262 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 115,875 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 95 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,8979 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5607 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,0596 руб.

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Минимальный курс юаня составил 8,9929 руб., максимальный - 8,9929 руб. Была заключена 1 сделка. Объем торгов составил 0,03 млн руб., что на 100%...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи не изменился и составил 8,9929 руб.

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,81 пункта (0,166%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2295,04 пункта.

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Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" с $31,9 до $39,5 за штуку и глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru с $23 до $25,6 за штуку, сообщается в обзоре банка.

Между тем рекомендации для этих бумаг аналитики Альфа-банка оставили без изменений: для...