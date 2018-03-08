ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 70,5299 руб.

8 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 марта, составляет 70,5299 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 79,82 коп.

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Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что не войдет в состав нового германского правительства канцлера Ангелы Меркель. В соответствии с соглашением между блоком Меркель и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) о формировании коалиционного правительства, СДПГ... читать дальше

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Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Зимбабве заявил, что американская сторона оставила без ответа предложение о встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Эфиопии и солгала о том, что это предложение не обсуждалось. "Я не хотел на эту тему высказываться, но сегодня... читать дальше

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Правительство РФ утвердило список кандидатов для избрания в совет директоров "Роснефтегаза", сообщила пресс-служба правительства. В утвержденном списке - все пять действующих членов совета директоров: главный исполнительный директор и председатель правления "Роснефти"... В утвержденном списке - все пять действующих членов совета директоров: главный исполнительный директор и председатель правления "Роснефти"... читать дальше

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Китай и США могут быть конкурентами, но не противниками на мировой арене, Китай не намерен на мировой арене подменять Соединенные Штаты, заявил на пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей министр иностранных дел КНР Ван И. "Между странами... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "Атомэнергопрома" в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе Fitch. Краткосрочные РДЭ компании в иностранной... Краткосрочные РДЭ компании в иностранной... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 марта, составляет 70,5299 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 79,82 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 марта, составляет 56,8011 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,70 коп.

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,09 пункта (0,525%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2291,23 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 25060,387 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 320,488 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 782 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9928 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9735 руб., максимальный - 9,03... Минимальный курс юаня составил 8,9735 руб., максимальный - 9,03... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4151 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,8913 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7358 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,629 руб. Минимальный курс евро составил 70,385 руб.,... Минимальный курс евро составил 70,385 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне негативной динамики мировых площадок из-за вернувшихся опасений торговых войн с США после отставки главного экономического советника Белого дома Гэри Кона. В среду снизились фондовые индексы в Азии (Япония просела на 0,8%,... В среду снизились фондовые индексы в Азии (Япония просела на 0,8%,... читать дальше

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Число россиян, сумма состояния каждого которых превышает $5 млн, увеличилось в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 27%, до 38,12 тыс. человек, свидетельствуют данные ежегодного исследования The Wealth Report, проводимого консалтинговой компанией Knight Frank. В общей... В общей... читать дальше

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К "Роснефть" установила ставку 11-20-го купонов облигаций 7-8-й серий в размере 7,3% годовых, говорится в сообщении компании. Роснефть разместила 10-летние выпуски общим объемом 30 млрд руб. в марте 2013 года. Организаторами размещения выступили Райффайзенбанк, ВТБ... Роснефть разместила 10-летние выпуски общим объемом 30 млрд руб. в марте 2013 года. Организаторами размещения выступили Райффайзенбанк, ВТБ... читать дальше

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Цены на топливо на АЗС Москвы в феврале отметились копеечным ростом, следует из данных Московской топливной ассоциации. Средние цены на дизтопливо в общей сложности выросли на 5 копеек - до 40,27 руб./литр на 5 марта по сравнению с 40,22 руб./литр по данным на 5... Средние цены на дизтопливо в общей сложности выросли на 5 копеек - до 40,27 руб./литр на 5 марта по сравнению с 40,22 руб./литр по данным на 5... читать дальше

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