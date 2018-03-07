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07 марта 2018 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,9928 руб.

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7 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 782 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9928 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,9735 руб., максимальный - 9,03 руб. Было заключено 113 сделок. Объем торгов составил 293,28 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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