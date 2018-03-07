Запасы нефти в США выросли за период с 23 февраля по 2 марта на 2408 тыс. баррелей, бензина - упали на 788 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 3000 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина сократились на 788 тыс. баррелей и составили 251,029 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

7 марта. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 2408 тыс. баррелей - до 425,906 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2408 тыс. баррелей - до 425,906 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 788 тыс. баррелей и составили 251,029 млн... Товарные запасы бензина сократились на 788 тыс. баррелей и составили 251,029 млн... читать дальше

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Крупнейшая публичная нефтегазовая компания США и мира Exxon Mobil Corp. рассчитывает увеличить чистую прибыль на 135% к 2025 году благодаря росту добычи на месторождении Permian и при сохранении цен на нефть на текущем уровне, сообщается в презентации компании для... читать дальше

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ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") в 2017 году снизило чистую прибыль по РСБУ в 3 раза по сравнению с предшествующим годом, до 2,072 млрд рублей, говорится в отчете предприятия. Выручка выросла на 3%, до 657,676 млн... Выручка выросла на 3%, до 657,676 млн... читать дальше

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Французский автомобилестроительный концерн Renault намерен в 2019 г. запустить на своем заводе в Москве производство кроссовера С-сегмента, сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-президент Renault по продажам и маркетингу Тьери Коскас. "Со следующего года мы планируем... "Со следующего года мы планируем... читать дальше

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