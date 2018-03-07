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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 23 февраля по 2 марта на 2408 тыс. баррелей, бензина - упали на 788 тыс. баррелей
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07 марта 2018 года 18:31
Запасы нефти в США выросли за период с 23 февраля по 2 марта на 2408 тыс. баррелей, бензина - упали на 788 тыс. баррелей
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7 марта. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2408 тыс. баррелей - до 425,906 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 788 тыс. баррелей и составили 251,029 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 559 тыс. баррелей, достигнув 137,426 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 3000 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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.07 марта 2018 года 19:15
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.07 марта 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7358 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,629 руб. Минимальный курс евро составил 70,385 руб.,... читать дальше
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Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне негативной динамики мировых площадок из-за вернувшихся опасений торговых войн с США после отставки главного экономического советника Белого дома Гэри Кона. В среду снизились фондовые индексы в Азии (Япония просела на 0,8%,... читать дальше
.07 марта 2018 года 18:52
Число россиян, сумма состояния каждого которых превышает $5 млн, увеличилось в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 27%, до 38,12 тыс. человек, свидетельствуют данные ежегодного исследования The Wealth Report, проводимого консалтинговой компанией Knight Frank. В общей... читать дальше
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К "Роснефть" установила ставку 11-20-го купонов облигаций 7-8-й серий в размере 7,3% годовых, говорится в сообщении компании. Роснефть разместила 10-летние выпуски общим объемом 30 млрд руб. в марте 2013 года. Организаторами размещения выступили Райффайзенбанк, ВТБ... читать дальше
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.07 марта 2018 года 18:31
Запасы нефти в США выросли за период с 23 февраля по 2 марта на 2408 тыс. баррелей, бензина - упали на 788 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2408 тыс. баррелей - до 425,906 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 788 тыс. баррелей и составили 251,029 млн... читать дальше
.07 марта 2018 года 18:25
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ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") в 2017 году снизило чистую прибыль по РСБУ в 3 раза по сравнению с предшествующим годом, до 2,072 млрд рублей, говорится в отчете предприятия. Выручка выросла на 3%, до 657,676 млн... читать дальше
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.07 марта 2018 года 18:00
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