Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,8396 руб.

7 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3775 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,8396 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,675 руб., максимальный - 57,0275 руб. Было заключено 11580 сделок. Объем торгов составил 68688,54 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,7775 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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