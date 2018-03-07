07 марта 2018 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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7 марта. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 12.03 по 18.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|12.03.2018
|21:00
|Бюджет США
|Февраль 2018
|13.03.2018
|12:00
|Квартальные данные о безработице в Италии
|IV квартал 2017
|13.03.2018
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Февраль 2018
|14.03.2018
|10:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Февраль 2018
|14.03.2018
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Февраль 2018
|14.03.2018
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Январь 2018
|14.03.2018
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Январь 2018
|14.03.2018
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Февраль 2018
|14.03.2018
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Февраль 2018
|14.03.2018
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Январь 2018
|14.03.2018
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 24 февраля по 02 марта
|15.03.2018
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Февраль 2018
|15.03.2018
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Февраль 2018
|15.03.2018
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 25 февраля по 03 марта
|15.03.2018
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Март 2018
|15.03.2018
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Март 2018
|15.03.2018
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 18 по 24 февраля
|16.03.2018
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Январь 2018
|16.03.2018
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Февраль 2018
|16.03.2018
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Февраль 2018
|16.03.2018
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Февраль 2018
|16.03.2018
|16:15
|Промышленное производство в США
|Февраль 2018
|16.03.2018
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Март 2018
Это автоматическое сообщение.
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