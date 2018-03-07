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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1520,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3149,92 млрд руб.
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07 марта 2018 года 09:45
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1520,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3149,92 млрд руб.
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7 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 марта составили по Российской Федерации 1520,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1142,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1753 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1401,5 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 марта составили 3149,92 млрд руб. против 2912,362 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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07 марта 2018 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 56,24/57,4 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,24/57,4 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 40 коп., Cредний курс продажи...
.07 марта 2018 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 69,93/71,23 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 60 коп., Cредний курс продажи вырос на...
.07 марта 2018 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 7 марта средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 56,49/57,21 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,49/57,21 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 31 коп., средний...
.07 марта 2018 года 12:59
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 марта, составляет 56,8011 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,70 коп. Это автоматическое сообщение.
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.07 марта 2018 года 12:58
Минтруд России разместил на общественное обсуждение законопроект, который направлен на недопущение ситуации, когда работодатель нарушает права работника на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата. В соответствии с разработанным... читать дальше
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В феврале текущего года группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $541,9 млн, говорится в сообщении компании. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $532,8 млн, бриллиантов - $9,1 млн. Это на 7,5% выше показателя января... читать дальше
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Китайские суды в 2017 году приняли 9 тыс. 542 новых дела о признании предприятий банкротами, сообщил Верховный народный суд КНР. Это на 68,4% превышает число таких дел за 2016 год. Также в прошлом году суды завершили процессы по 6 тыс. 257 делам о банкротстве... читать дальше
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Президент РФ Владимир Путин считает, что мощь современного государства основывается, прежде всего, на сильной экономике и социальной стабильности, только такая страна способна обеспечить и свою обороноспособность. "Современное величие любой страны основано на экономике.... читать дальше
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.07 марта 2018 года 12:01
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