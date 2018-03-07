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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1520,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3149,92 млрд руб.
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07 марта 2018 года 09:45

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1520,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3149,92 млрд руб.

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7 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 марта составили по Российской Федерации 1520,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1142,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1753 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1401,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 марта составили 3149,92 млрд руб. против 2912,362 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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