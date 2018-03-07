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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,24/57,4 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 40 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 69,93/71,23 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 60 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,49/57,21 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 31 коп., средний...

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 марта, составляет 56,8011 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,70 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 марта, составляет 70,5299 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 79,82 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Минтруд России разместил на общественное обсуждение законопроект, который направлен на недопущение ситуации, когда работодатель нарушает права работника на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата. В соответствии с разработанным... В соответствии с разработанным... читать дальше

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Европейские фондовые индексы снижаются, так как трейдеры оценивают информацию об отставке экономического советника Белого дома Гэри Кона. Во вторник стало известно, что Г.Кон уходит в отставку из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом в отношении введения... Во вторник стало известно, что Г.Кон уходит в отставку из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом в отношении введения... читать дальше

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В феврале текущего года группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $541,9 млн, говорится в сообщении компании. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $532,8 млн, бриллиантов - $9,1 млн. Это на 7,5% выше показателя января... читать дальше

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Европейские фондовые индексы снижаются в среду: трейдеры оценивают информацию об отставке экономического советника Белого дома Гэри Кона. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,3% - до 370,11... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,3% - до 370,11... читать дальше

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Китайские суды в 2017 году приняли 9 тыс. 542 новых дела о признании предприятий банкротами, сообщил Верховный народный суд КНР. Это на 68,4% превышает число таких дел за 2016 год. Это на 68,4% превышает число таких дел за 2016 год. Также в прошлом году суды завершили процессы по 6 тыс. 257 делам о банкротстве... Также в прошлом году суды завершили процессы по 6 тыс. 257 делам о банкротстве... читать дальше

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В 2017 году Банк России отозвал лицензии у 61 субъекта страхового дела. Новым компаниям за год было выдано всего 10 лицензий. Такие данные приведены в статистическом обзоре регулятора "Лицензирование, регистрация, внесение сведений в реестры и аккредитация финансовых... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин считает, что мощь современного государства основывается, прежде всего, на сильной экономике и социальной стабильности, только такая страна способна обеспечить и свою обороноспособность. "Современное величие любой страны основано на экономике.... "Современное величие любой страны основано на экономике.... читать дальше

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Объем валютных резервов Китая в феврале 2018 года уменьшился на $27 млрд по сравнению с предыдущим месяцем - до $3 трлн 134,5 млрд, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК). Валютные резервы КНР снизились впервые с января прошлого года. Валютные резервы КНР снизились впервые с января прошлого года. В январе... В январе... читать дальше

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Вопрос о возможных изменениях НДС сейчас рассматривается. "Это сложный вопрос, я пока никакой позиции не занял", - сказал В.Путин на встрече с женщинами-предпринимателями в среду. Участница встречи обратила внимание президента на ситуацию с льготным НДС: ее предприятие... Участница встречи обратила внимание президента на ситуацию с льготным НДС: ее предприятие... читать дальше

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марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 марта однодневные биржевые облигации серии КС-2-265 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9046% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,97% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,97% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Президент России Владимир Путин поручил своему помощнику Андрею Белоусову подготовить поручение о внесении изменений в законы и подзаконные акты, касающиеся регулировки блокировки счетов предпринимателей. В ходе поездки В.Путина в Самарскую область в среду. На встрече с... В ходе поездки В.Путина в Самарскую область в среду. На встрече с... читать дальше

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