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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,4613 руб.
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06 марта 2018 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 56,4613 руб.

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6 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6135 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,4613 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,2525 руб., максимальный - 56,6525 руб. Было заключено 13922 сделки. Объем торгов составил 71069,28 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,3975 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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