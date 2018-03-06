Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,752 руб.

6 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4504 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,752 руб.

Минимальный курс евро составил 69,6175 руб., максимальный - 69,9225 руб. Было заключено 3044 сделки. Объем торгов составил 15234,05 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,7875 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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