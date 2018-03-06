Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 марта

6 марта. FINMARKET.RU -РФ с 7 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2406,97 (-27,86) руб./грамм; на серебро - 29,99 (-0,2) руб./грамм; на платину - 1743,98 (-31,24) руб./грамм; на палладий - 1782,13 (-38,99) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,21 пункта (0,269%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2303,32 пункта. После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По... После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По... читать дальше

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Банк России принял решение об осуществлении эмиссии седьмого и восьмого выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР) и утвердил решения о выпуске КОБР-7 и выпуске КОБР-8, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. Объем седьмого выпуска составляет 500 млрд рублей, дата начала... Объем седьмого выпуска составляет 500 млрд рублей, дата начала... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 25380,876 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 33,639 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3583 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,8551 руб. Минимальный курс евро составил 69,6275 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,6275 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 934 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9139 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9 руб., максимальный - 8,96 руб.... Минимальный курс юаня составил 8,9 руб., максимальный - 8,96 руб.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5313 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,4623 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Внешэкономбанк 6 марта завершил размещение облигации серии ПБО-001Р-К013 номинальным объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. При этом банк не разместил ни одной бумаги выпуска. При этом банк не разместил ни одной бумаги выпуска. Сбор заявок на бонды прошел 1 марта, техническое... Сбор заявок на бонды прошел 1 марта, техническое... читать дальше

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Внешэкономбанк утвердил 10 выпусков краткосрочных облигаций серий ПБО-001Р-К022 - ПБО-001Р-К031 общим объемом 200 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Объем каждого выпуска составит по 20 млрд рублей, срок обращения - 29 дней. Объем каждого выпуска составит по 20 млрд рублей, срок обращения - 29 дней. Номинал... Номинал... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги контрагента банка ВТБ в национальной и иностранной валютах с "ВВ+/В" до "BBB-/A-3". Рейтинги приоритетного необеспеченного долга изменены с "ВВ+" на "ВВВ-",... Рейтинги приоритетного необеспеченного долга изменены с "ВВ+" на "ВВВ-",... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно, несмотря на оптимизм на мировых рынках. В Азии во вторник индексы выросли во главе с Японией (+1,9%) благодаря ослаблению опасений торговых войн (японский индикатор поднялся впервые за пять сессий вслед за котировками... В Азии во вторник индексы выросли во главе с Японией (+1,9%) благодаря ослаблению опасений торговых войн (японский индикатор поднялся впервые за пять сессий вслед за котировками... читать дальше

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Россия получила право на экспорт в Марокко меда и продукции пчеловодства, рыбы и растительных кормовых компонентов, предназначенных для корма животным. Как сообщается в материалах Россельхознадзора, это стало возможным после согласования соответствующих ветеринарных... Как сообщается в материалах Россельхознадзора, это стало возможным после согласования соответствующих ветеринарных... читать дальше

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Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР), прогнозирует, что россияне в 2018 году потратят 7,5-8 млрд рублей на сладкие подарки к 8 марта. В то же время сладости к 8 марта в России хоть и популярный вид подарка, но не на первом месте по сравнению с цветами или... В то же время сладости к 8 марта в России хоть и популярный вид подарка, но не на первом месте по сравнению с цветами или... читать дальше

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"Норникель" в 2018 году ожидает увеличения продаж кобальта до 5 тыс. тонн, заявил старший вице-президент, руководитель блока экономики и финансов "Норникеля" Сергей Малышев. В прошлом году продажи кобальта "Норникелем" упали на 40% - до 3 тыс. тонн, следует из отчетности... читать дальше

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Фондовый рынок США растет во вторник вслед за ослаблением доллара и снижением доходности US Treasuries на фоне снижения опасений, связанных с перспективой торговой войны после объявления о заградительных пошлинах на импорт стали и алюминия. Рост рынка акций поддерживают и... читать дальше

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Россия рассчитывает поставлять в Иран до 1,5 млн тонн пшеницы в год, сообщил журналистам министр энергетики, сопредседатель российской части российско-иранской межправкомиссии Александр Новак. По его словам, вопрос о конкретных расчетах по поставкам обсуждается... читать дальше

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Впервые список самых богатых людей мира по версии журнала Forbes по итогам 2017 года возглавил основатель и CEO онлайн-ритейлера Amazon.com Джефф Безос. Кроме того, он стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $100 млрд - по оценке журнала, ему принадлежат активы... читать дальше

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