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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 7 марта в размере 69,7317 руб.
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06 марта 2018 года 12:41

ЦБ РФ установил курс евро с 7 марта в размере 69,7317 руб.

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6 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 марта, составляет 69,7317 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 43,85 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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06 марта 2018 года 19:15
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06 марта 2018 года 19:13
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06 марта 2018 года 19:04
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