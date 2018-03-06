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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 895 млрд руб.
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06 марта 2018 года 11:53
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 895 млрд руб.
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6 марта. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 марта по данным на начало операционного дня выросло до 895 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 401,9 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно, несмотря на оптимизм на мировых рынках. В Азии во вторник индексы выросли во главе с Японией (+1,9%) благодаря ослаблению опасений торговых войн (японский индикатор поднялся впервые за пять сессий вслед за котировками... читать дальше
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