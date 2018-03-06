Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,9055 руб.

6 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1023 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9055 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,8986 руб., максимальный - 8,9186 руб. Было заключено 29 сделок. Объем торгов составил 94,18 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,9075 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.