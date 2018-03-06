.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1753 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2912,36 млрд руб.
.
06 марта 2018 года 09:36
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1753 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2912,36 млрд руб.
|0
6 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 марта составили по Российской Федерации 1753 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1401,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2154,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1770,9 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 марта составили 2912,36 млрд руб. против 2499,04421 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
06 марта 2018 года 11:59
В 2017 году экономика России перешла к восстановлению. По оценкам PWC, после четырех лет падения, продажи новых легковых автомобилей в 2017 году достигли 1 475 тыс. шт., увеличившись на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечается в... читать дальше
.06 марта 2018 года 11:56
овет директоров ПАО "МРСК Центра" утвердил Газпромбанк (ГПБ) организатором выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 40 млрд рублей включительно, говорится в сообщении компании. "Московская биржа" в декабре 2016... читать дальше
.06 марта 2018 года 11:53
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 марта по данным на начало операционного дня выросло до 895 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.06 марта 2018 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 6 марта составил 56,5041 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4895 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,5041 руб. По... читать дальше
.06 марта 2018 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, упал на 59,59 коп. - до 56,5041 руб.... читать дальше
.06 марта 2018 года 11:32
АО "Газпром нефть" приняло решение 23 марта, в дату окончания 4-го купона, досрочно погасить облигации серий БО-02 и БО-07 общим объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщениях компании. Выпуски сроком обращения 30 лет были размещены в марте 2016 года. Ставка 1-го купона... читать дальше
.06 марта 2018 года 11:25
Союз золотопромышленников РФ прогнозирует рост производства золота в России в 2018 году на 3% по сравнению с 2017 годом, примерно до 328 тонн, говорится в материалах организации к конференции "Золото России". Производство золота из минерального сырья в России по итогам... читать дальше
.06 марта 2018 года 11:16
Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил о необходимости провести заседание федеральных органов власти по оценке качества выполнения поручений президента в части субсидирования авиаперевозок. "По субсидированию... читать дальше
.06 марта 2018 года 11:07
В России будет создана система прогнозирования опасных явлений во всех крупных мегаполисах. Система позволит делать высокоточные краткосрочные прогнозы быстроразвивающихся опасных явлений - буквально за несколько часов. Пионером в этом эксперименте выступит Москва.... читать дальше
.06 марта 2018 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1023 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9055 руб. Минимальный курс юаня составил 8,8986 руб., максимальный -... читать дальше
.06 марта 2018 года 10:57
Крупнейшая американская авиакомпания Delta этой весной не возобновит, как обычно, прямые рейсы из США в Россию, сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе перевозчика. "Delta продолжает анализировать маршрутную сеть и приняла для себя это трудное решение",- пояснили там, добавив, что... читать дальше
.06 марта 2018 года 10:48
Одно из направлений развития Дальнего Востока - снижение давления на бизнес, который в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2,5 раза превышает общероссийские показатели, заявил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на коллегии Минвостокразвития во... читать дальше
.06 марта 2018 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4985 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,4951... читать дальше
.06 марта 2018 года 10:36
Мировые продажи полупроводников в январе 2018 года увеличились на 22,7% относительно того же месяца годом ранее, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA). Реализация чипов по всему миру составила... читать дальше
.06 марта 2018 года 10:27
Показатель EBITDA "Т2 РТК Холдинг" (оператор Tele2) в 2017 году вырос на 83,9% - до 30,5 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка Теле2 увеличилась по сравнению с 2016 годом на 16,2% и составила 123 млрд рублей. Компания зафиксировала по итогам 2017 года убыток... читать дальше
.06 марта 2018 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 5323 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,4613... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.