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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Путин: необходимо за шесть лет вдвое снизить уровень бедности
Президент РФ поставил ряд задач в социальной сфере. За 6 лет В.Путин, как минимум, хочет снизить бедность вдвое, за 10 - повысить доходы граждан, а продолжительность жизни россиян увеличить до 80 и более лет
 
Студентов поддержат невысокой кредитной ставкой
Российские студенты вновь получат доступ к образовательным кредитам уже со следующего учебного года, пишет "Коммерсантъ". Председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил разработанную Минобрнауки обновленную версию правил предоставления...
 
Почти 40% россиян даже не пытались адаптироваться к кризису
Неблагоприятная экономическая ситуация вынудила значительную часть населения предпринимать действия адаптационного характера с тем, чтобы повысить уровень жизни или, по крайней мере, не допустить его дальнейшего снижения. Однако для значительной...
 
Добывающие компании могут лишиться части льгот
Ежегодно расходы регионов на налоговые льготы превышают 300 млрд руб., оценивал Минфин в 2017 г. В декабре он договорился с регионами, что будет проверять эффективность таких преференций, и подготовил методику их оценки, пишут "Ведомости" со ссылкой...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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06 марта 2018 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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6 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
18:00 Индекс деловой активности IVEY в Канаде Февраль 2018
18:00 Объем заказов на товары длительного пользования в США Январь 2018
18:00 Объем промышленных заказов в США Январь 2018

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
06 марта 2018 года 11:59
PwC: рынок новых автомобилей в РФ вырастет в 2018 г. на 11%
В 2017 году экономика России перешла к восстановлению. По оценкам PWC, после четырех лет падения, продажи новых легковых автомобилей в 2017 году достигли 1 475 тыс. шт., увеличившись на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечается в...    читать дальше
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06 марта 2018 года 11:56
"МРСК Центра" утвердило ГПБ организатором выпуска облигаций в рамках программы на 40 млрд руб.
овет директоров ПАО "МРСК Центра" утвердил Газпромбанк (ГПБ) организатором выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 40 млрд рублей включительно, говорится в сообщении компании.

"Московская биржа" в декабре 2016...    читать дальше
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06 марта 2018 года 11:53
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 895 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 марта по данным на начало операционного дня выросло до 895 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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06 марта 2018 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 6 марта составил 56,5041 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4895 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,5041 руб. По...    читать дальше
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06 марта 2018 года 11:45
Доллар снизился на 60 копеек
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, упал на 59,59 коп. - до 56,5041 руб....    читать дальше
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06 марта 2018 года 11:32
"Газпром нефть" 23 марта досрочно погасит бонды БО-02 и БО-07 на 25 млрд руб.
АО "Газпром нефть" приняло решение 23 марта, в дату окончания 4-го купона, досрочно погасить облигации серий БО-02 и БО-07 общим объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщениях компании.

Выпуски сроком обращения 30 лет были размещены в марте 2016 года. Ставка 1-го купона...    читать дальше
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06 марта 2018 года 11:25
Производство золота в России в 2018 году вырастет на 3% - Союз золотопромышленников
Союз золотопромышленников РФ прогнозирует рост производства золота в России в 2018 году на 3% по сравнению с 2017 годом, примерно до 328 тонн, говорится в материалах организации к конференции "Золото России".

Производство золота из минерального сырья в России по итогам...    читать дальше
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06 марта 2018 года 11:16
Трутнев назвал саботажем невыполнение поручений президента РФ по субсидированию авиаперевозок
Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил о необходимости провести заседание федеральных органов власти по оценке качества выполнения поручений президента в части субсидирования авиаперевозок.

"По субсидированию...    читать дальше
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06 марта 2018 года 11:07
Во всех крупных мегаполисах РФ будет создана система прогнозирования опасных явлений
В России будет создана система прогнозирования опасных явлений во всех крупных мегаполисах. Система позволит делать высокоточные краткосрочные прогнозы быстроразвивающихся опасных явлений - буквально за несколько часов.

Пионером в этом эксперименте выступит Москва....    читать дальше
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06 марта 2018 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,9055 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1023 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9055 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,8986 руб., максимальный -...    читать дальше
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06 марта 2018 года 10:57
Delta отказалась от рейсов в Москву
Крупнейшая американская авиакомпания Delta этой весной не возобновит, как обычно, прямые рейсы из США в Россию, сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе перевозчика. "Delta продолжает анализировать маршрутную сеть и приняла для себя это трудное решение",- пояснили там, добавив, что...    читать дальше
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06 марта 2018 года 10:48
Трутнев призывает снизить давление на бизнес в ДФО минимум втрое
Одно из направлений развития Дальнего Востока - снижение давления на бизнес, который в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2,5 раза превышает общероссийские показатели, заявил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на коллегии Минвостокразвития во...    читать дальше
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06 марта 2018 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США понизился до 56,4951 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4985 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,4951...    читать дальше
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06 марта 2018 года 10:36
Мировые продажи полупроводников в январе выросли на 23% - SIA
Мировые продажи полупроводников в январе 2018 года увеличились на 22,7% относительно того же месяца годом ранее, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

Реализация чипов по всему миру составила...    читать дальше
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06 марта 2018 года 10:27
EBITDA Tele2 в 2017 году выросла на 83,9%
Показатель EBITDA "Т2 РТК Холдинг" (оператор Tele2) в 2017 году вырос на 83,9% - до 30,5 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка Теле2 увеличилась по сравнению с 2016 годом на 16,2% и составила 123 млрд рублей. Компания зафиксировала по итогам 2017 года убыток...    читать дальше
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06 марта 2018 года 10:20
За первые пять минут торгов курс доллара США понизился до 56,4613 руб.
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 5323 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,4613...    читать дальше
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