ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 57,1 руб.

6 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 марта, составляет 57,1 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 43,84 коп.

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В 2017 году экономика России перешла к восстановлению. По оценкам PWC, после четырех лет падения, продажи новых легковых автомобилей в 2017 году достигли 1 475 тыс. шт., увеличившись на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечается в... Как отмечается в... читать дальше

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овет директоров ПАО "МРСК Центра" утвердил Газпромбанк (ГПБ) организатором выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 40 млрд рублей включительно, говорится в сообщении компании. "Московская биржа" в декабре 2016... "Московская биржа" в декабре 2016... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 марта по данным на начало операционного дня выросло до 895 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4895 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,5041 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, упал на 59,59 коп. - до 56,5041 руб.... читать дальше

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АО "Газпром нефть" приняло решение 23 марта, в дату окончания 4-го купона, досрочно погасить облигации серий БО-02 и БО-07 общим объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщениях компании. Выпуски сроком обращения 30 лет были размещены в марте 2016 года. Ставка 1-го купона... Выпуски сроком обращения 30 лет были размещены в марте 2016 года. Ставка 1-го купона... читать дальше

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Союз золотопромышленников РФ прогнозирует рост производства золота в России в 2018 году на 3% по сравнению с 2017 годом, примерно до 328 тонн, говорится в материалах организации к конференции "Золото России". Производство золота из минерального сырья в России по итогам... Производство золота из минерального сырья в России по итогам... читать дальше

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Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил о необходимости провести заседание федеральных органов власти по оценке качества выполнения поручений президента в части субсидирования авиаперевозок. "По субсидированию... "По субсидированию... читать дальше

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В России будет создана система прогнозирования опасных явлений во всех крупных мегаполисах. Система позволит делать высокоточные краткосрочные прогнозы быстроразвивающихся опасных явлений - буквально за несколько часов. Пионером в этом эксперименте выступит Москва.... Пионером в этом эксперименте выступит Москва.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1023 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9055 руб. Минимальный курс юаня составил 8,8986 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 8,8986 руб., максимальный -... читать дальше

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Крупнейшая американская авиакомпания Delta этой весной не возобновит, как обычно, прямые рейсы из США в Россию, сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе перевозчика. "Delta продолжает анализировать маршрутную сеть и приняла для себя это трудное решение",- пояснили там, добавив, что... читать дальше

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Одно из направлений развития Дальнего Востока - снижение давления на бизнес, который в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2,5 раза превышает общероссийские показатели, заявил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на коллегии Минвостокразвития во... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4985 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,4951... читать дальше

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Мировые продажи полупроводников в январе 2018 года увеличились на 22,7% относительно того же месяца годом ранее, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA). Реализация чипов по всему миру составила... Реализация чипов по всему миру составила... читать дальше

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Показатель EBITDA "Т2 РТК Холдинг" (оператор Tele2) в 2017 году вырос на 83,9% - до 30,5 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка Теле2 увеличилась по сравнению с 2016 годом на 16,2% и составила 123 млрд рублей. Компания зафиксировала по итогам 2017 года убыток... Выручка Теле2 увеличилась по сравнению с 2016 годом на 16,2% и составила 123 млрд рублей. Компания зафиксировала по итогам 2017 года убыток... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 5323 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,4613... читать дальше

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