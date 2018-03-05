Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0091 руб.

5 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 782 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0091 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,974 руб., максимальный - 9,03 руб. Было заключено 103 сделки. Объем торгов составил 295,69 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,974 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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