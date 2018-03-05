Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 57,0742 руб.

5 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2812 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,0742 руб.

Минимальный курс доллара США составил 56,8375 руб., максимальный - 57,3025 руб. Было заключено 12534 сделки. Объем торгов составил 66627,72 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 57,1425 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.