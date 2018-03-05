ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 марта в размере 57,1 руб.

5 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 марта, составляет 57,1 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 43,84 коп.

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О "ИнфоВотч" 5 марта завершило размещение биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей, говорится в сообщении компании. Двухлетние бонды будут размещены по открытой подписке. Двухлетние бонды будут размещены по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена в размере 14,5% годовых, к ней приравнены... Ставка 1-го купона установлена в размере 14,5% годовых, к ней приравнены... читать дальше

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Совкомбанк установил ставку 1-го купона субординированных облигаций серии 1В02 в размере 8,75% годовых, серии 2В03 - 8,25% годовых, говорится в сообщениях кредитной организации. Ставки 2-11-го купонов серии 1В02 и ставки 2-22-го купонов серии 2В03 приравнены к ставке... Ставки 2-11-го купонов серии 1В02 и ставки 2-22-го купонов серии 2В03 приравнены к ставке... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) 5 марта завершил размещение облигаций серии ПБО-001Р-К012, реализовав 30% выпуска бондов на 6 млрд рублей при номинальном объеме выпуска в 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. ВЭБ 28 февраля провел сбор заявок инвесторов на... ВЭБ 28 февраля провел сбор заявок инвесторов на... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,69 пункта (0,904%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2309,53 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 39357,993 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 427,806 млрд руб., или на...

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Внешэкономбанк (ВЭБ) 6 марта с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серий ПБО-001Р-К014, ПБО-001Р-К015 и ПБО-001Р-К021 объемом по 20 млрд рублей каждая, говорится в сообщении кредитной организации. Техническое размещение выпусков... Техническое размещение выпусков... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2375 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,2459 руб. Минимальный курс евро составил 69,91 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,91 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 782 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0091 руб. Минимальный курс юаня составил 8,974 руб., максимальный - 9,03... Минимальный курс юаня составил 8,974 руб., максимальный - 9,03... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1418 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,075 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся ростом, завершил понедельник в хорошем плюсе на неоднозначном внешнем фоне. Фондовые индексы Европы, начав торги в красной зоне из-за результатов итальянских выборов, затем перешли к росту и весь день демонстрировали позитивный... Фондовые индексы Европы, начав торги в красной зоне из-за результатов итальянских выборов, затем перешли к росту и весь день демонстрировали позитивный... читать дальше

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В Центробанке России считают, что регулирование использования криптовалют должно учитывать их высокую волатильность, анонимность, а также риски для потребителей и финансовой стабильности страны. В обзоре рисков финансовых рынков Банк России отмечает, что вопрос о... В обзоре рисков финансовых рынков Банк России отмечает, что вопрос о... читать дальше

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Президент России Владимир Путин заявил о двукратном росте объема подписанных контрактов по линии военно-технического сотрудничества в 2017 году - до $16 млрд. "География нашего сотрудничества по линии ВТС постоянно расширяется, а число партнеров уже превышает 100... "География нашего сотрудничества по линии ВТС постоянно расширяется, а число партнеров уже превышает 100... читать дальше

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Аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings считают, что для того, чтобы средний уровень достаточности капитала 30-ти крупнейших российских банков стал сопоставим со среднемировым уровнем, банкам требуется около 5,5 трлн руб. ($100 млрд). Об этом говорится... читать дальше

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В Китае в 2018 году планируется дальнейшее сокращение производственных мощностей по выплавке чугуна и стали, а также по добыче угля, сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ страны. Ожидается, что в этом году ликвидация избыточных мощностей в стальной... Ожидается, что в этом году ликвидация избыточных мощностей в стальной... читать дальше

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Банк Японии обладает необходимыми инструментами для безболезненного для рынков прекращения стимулирующих мер, заявил исполнительный директор банка Масаёси Амамия в ходе слушаний в парламенте, посвященных выдвижению его кандидатуры на пост замглавы ЦБ. Ранее председатель... Ранее председатель... читать дальше

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Торги в понедельник фондовый рынок США начал снижением из-за сохраняющегося негатива, связанного с перспективами торговой войны после объявления США о намерении ввести заградительные пошлины на импорт стали и алюминия. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:09 мск... Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:09 мск... читать дальше

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