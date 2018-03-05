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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 марта в размере 57,1 руб.
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Путин: необходимо за шесть лет вдвое снизить уровень бедности
Президент РФ поставил ряд задач в социальной сфере. За 6 лет В.Путин, как минимум, хочет снизить бедность вдвое, за 10 - повысить доходы граждан, а продолжительность жизни россиян увеличить до 80 и более лет
 
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Рынок черных микрокредиторов в 3 раза превосходит официальный
Количество нелегальных микрокредиторов в России на конец января 2018 года превышало количество легальных МФО в три раза, свидетельствуют данные комитета по безопасности СРО "МиР". При этом совокупный объем портфеля черных кредиторов приближается к...
 
Курорты могут запретить въезд автомобилей с бензиновыми двигателями
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05 марта 2018 года 12:32

ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 марта в размере 57,1 руб.

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5 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 марта, составляет 57,1 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 43,84 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
05 марта 2018 года 20:37
"ИнфоВотч" завершил размещение дебютных бондов на 400 млн рублей
О "ИнфоВотч" 5 марта завершило размещение биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Двухлетние бонды будут размещены по открытой подписке.

Ставка 1-го купона установлена в размере 14,5% годовых, к ней приравнены...    читать дальше
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05 марта 2018 года 20:18
Совкомбанк установил ставку 1-го купона облигаций серии 1В02 в размере 8,75%, серии 2В03 - 8,25%
Совкомбанк установил ставку 1-го купона субординированных облигаций серии 1В02 в размере 8,75% годовых, серии 2В03 - 8,25% годовых, говорится в сообщениях кредитной организации.

Ставки 2-11-го купонов серии 1В02 и ставки 2-22-го купонов серии 2В03 приравнены к ставке...    читать дальше
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05 марта 2018 года 19:48
ВЭБ разместил 30% выпуска краткосрочных бондов ПБО-001Р-К012 на 6 млрд рублей
Внешэкономбанк (ВЭБ) 5 марта завершил размещение облигаций серии ПБО-001Р-К012, реализовав 30% выпуска бондов на 6 млрд рублей при номинальном объеме выпуска в 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

ВЭБ 28 февраля провел сбор заявок инвесторов на...    читать дальше
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05 марта 2018 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 5 марта растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,69 пункта (0,904%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2309,53 пункта.

Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС...    читать дальше
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05 марта 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 5 марта выросла на 1,10% и составила 39357,993 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 39357,993 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 427,806 млрд руб., или на...
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05 марта 2018 года 19:22
ВЭБ 6 марта проведет сбор заявок на бонды трех серий общим объемом 60 млрд руб, размещение - 7 марта
Внешэкономбанк (ВЭБ) 6 марта с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серий ПБО-001Р-К014, ПБО-001Р-К015 и ПБО-001Р-К021 объемом по 20 млрд рублей каждая, говорится в сообщении кредитной организации.

Техническое размещение выпусков...    читать дальше
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05 марта 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,2459 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2375 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,2459 руб.

Минимальный курс евро составил 69,91 руб.,...    читать дальше
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05 марта 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,0091 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 782 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0091 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,974 руб., максимальный - 9,03...    читать дальше
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05 марта 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 57,075 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1418 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 57,075 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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05 марта 2018 года 18:59
Индекс МосБиржи вырос на 0,9%, индекс РТС - на 1,4%
Рынок акций РФ, открывшийся ростом, завершил понедельник в хорошем плюсе на неоднозначном внешнем фоне.

Фондовые индексы Европы, начав торги в красной зоне из-за результатов итальянских выборов, затем перешли к росту и весь день демонстрировали позитивный...    читать дальше
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05 марта 2018 года 18:52
Регулирование криптовалют должно учитывать их волатильность, анонимность и риски для граждан и финстабильности - ЦБ
В Центробанке России считают, что регулирование использования криптовалют должно учитывать их высокую волатильность, анонимность, а также риски для потребителей и финансовой стабильности страны.

В обзоре рисков финансовых рынков Банк России отмечает, что вопрос о...    читать дальше
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05 марта 2018 года 18:46
Путин: в 2017 году объем подписанных контрактов по линии ВТС превысил $16 млрд
Президент России Владимир Путин заявил о двукратном росте объема подписанных контрактов по линии военно-технического сотрудничества в 2017 году - до $16 млрд.

"География нашего сотрудничества по линии ВТС постоянно расширяется, а число партнеров уже превышает 100...    читать дальше
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05 марта 2018 года 18:40
Показатели капитализации банков РФ отстают от показателей банков других стран - отчет S&P
Аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings считают, что для того, чтобы средний уровень достаточности капитала 30-ти крупнейших российских банков стал сопоставим со среднемировым уровнем, банкам требуется около 5,5 трлн руб. ($100 млрд). Об этом говорится...    читать дальше
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05 марта 2018 года 18:34
Китай в этом году продолжит сокращать мощности по выпуску стали и угля
В Китае в 2018 году планируется дальнейшее сокращение производственных мощностей по выплавке чугуна и стали, а также по добыче угля, сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ страны.

Ожидается, что в этом году ликвидация избыточных мощностей в стальной...    читать дальше
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05 марта 2018 года 18:27
У Банка Японии есть инструменты для безболезненного выхода из QE - исполнительный директор ЦБ
Банк Японии обладает необходимыми инструментами для безболезненного для рынков прекращения стимулирующих мер, заявил исполнительный директор банка Масаёси Амамия в ходе слушаний в парламенте, посвященных выдвижению его кандидатуры на пост замглавы ЦБ.

Ранее председатель...    читать дальше
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05 марта 2018 года 18:20
Американские рынки акций открылись в миноре
Торги в понедельник фондовый рынок США начал снижением из-за сохраняющегося негатива, связанного с перспективами торговой войны после объявления США о намерении ввести заградительные пошлины на импорт стали и алюминия.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:09 мск...    читать дальше
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