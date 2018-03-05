Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2154,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2499,04 млрд руб.

5 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 марта составили по Российской Федерации 2154,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1770,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2016,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1636 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 марта составили 2499,04 млрд руб. против 2416,09586 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.