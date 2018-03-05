05 марта 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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5 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|13:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Январь 2018
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Февраль 2018
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05 марта 2018 года 11:46
АФК "Система" установила ставку 1-го купона облигаций серии 001P-08 объемом 15 млрд рублей в размере 9,25% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к 1,5-годовой оферте на уровне 9,46% годовых. Ставка 2-3-го купонов приравнена к ставке... читать дальше
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05 марта 2018 года 11:45
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1668 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,1 руб. По... читать дальше
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05 марта 2018 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 43,84 коп. - до 57,1 руб.... читать дальше
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05 марта 2018 года 11:39
АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" (АИЖК) изменило фирменное наименование на АО "ДОМ.РФ". Соответствующее решение 2 марта 2018 года принято единственным акционером компании - Российской Федерацией в лице Росимущества, говорится в сообщении пресс-службы компании.... читать дальше
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05 марта 2018 года 11:32
Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует незначительный рост инвестиций в добычу нефти в мире в 2018 году, говорится в ежегодном прогнозе агентства на следующие пять лет.
При этом МЭА допускает, что запуск новых проектов благодаря восстановлению цен на... читать дальше
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05 марта 2018 года 11:24
Рынок новых легковых автомобилей в России в минувшем году достиг 1,46 млн единиц. Ёмкость российского рынка в денежном выражении специалисты агентства "Автостат" оценили в 1,97 трлн рублей. Если сам рынок в 2017 году вырос на 16,3%, то его ёмкость увеличилась на 14,7%, говорится... читать дальше
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05 марта 2018 года 11:16
Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало ежегодный прогноз спроса на нефть на следующие пять лет. По оценка МЭА, мировой спрос на нефть к 2023 году вырастет на 6,9 млн б/с и составит 104,7 млн б/с. При этом основной рост спроса придется на страны... читать дальше
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05 марта 2018 года 11:13
АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" (АИЖК) изменило фирменное наименование на АО "ДОМ.РФ", сообщила в понедельник пресс-служба АИЖК.
Как уточняется, соответствующее решение принято 2 марта 2018 года единственным акционером компании - Российской Федерацией... читать дальше
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05 марта 2018 года 11:08
Бюджетом Китайской Народной Республики на 2018 год предусмотрено увеличение военных расходов на 8,1% до $175 млрд, сообщают китайские СМИ.
Бюджет должен быть утвержден на открывающейся в понедельник сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший... читать дальше
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05 марта 2018 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 796 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0078 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,98 руб., максимальный - 9,0338... читать дальше
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05 марта 2018 года 10:52
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ООО "Экспобанк" на уровне ВВВ+(RU), прогноз "стабильный".
Как говорится в сообщении агентства, подтверждение кредитного рейтинга ООО "Экспобанк" на уровне BBB+(RU) отражает его... читать дальше
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05 марта 2018 года 10:47
ПАО "Газпром нефть" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-06R объемом 25 млрд рублей в размере 7,2% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к погашению через 6 лет в размере 7,33% годовых. Ставка 2-14-го купонов приравнена... читать дальше
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05 марта 2018 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1520 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 57,0852... читать дальше
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05 марта 2018 года 10:43
Рудные запасы Polymetal (крупнейший в РФ производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков) за 2017 год увеличились на 5%, до 20,9 млн унций золотого эквивалента, сообщила компания, объясняя это успешной геологоразведкой на Албазино, Комаровском и Дукате, а также... читать дальше
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05 марта 2018 года 10:37
азпромбанк (ГПБ) установил ставку 4-6-го купонов облигаций серии БО-11 в размере 6,3% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Банк завершил размещение биржевых облигаций серии БО-11 объемом 10 млрд рублей в сентябре 2016 года. Ставка 1-го купона... читать дальше
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05 марта 2018 года 10:35
Немецкий автомобильный концерн Porsche может начать производство дронов, которые будут использоваться как воздушное такси, сообщил в интервью отраслевому изданию Automobilwoche рассказал директор компании по продажам Детлев фон Платен. По его словам, такой транспорт, к примеру,... читать дальше
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