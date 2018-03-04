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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,6616 руб.
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04 марта 2018 года 12:02
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,6616 руб.
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4 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 марта, составляет 56,6616 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,82 коп.
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04 марта 2018 года 19:34
Правительство России никогда не выдаст граждан страны, которых Вашингтон обвиняет в хакерских атаках в период предвыборной кампании в США 2016 года, заявил президент России Владимир Путин в интервью, фрагмент которого опубликовал американский телеканал NBC. "Я знаю, что они не... читать дальше
.04 марта 2018 года 18:29
Италия отказала во въезде российскому сенатору Владимиру Джабарову, который в составе миссии ПА ОБСЕ должен был наблюдать за проходящими в воскресенье выборами в этой стране, поскольку он находится под санкциями Евросоюза. "Они не открыли мне въезд в страну, ссылаясь на то, что... читать дальше
.04 марта 2018 года 18:25
Взрыв прогремел в воскресенье в лондонском районе Ромфорд, сообщает интернет-портал британского издания Daily Mail. По его данным, на месте работают медики и спасатели, информации о пострадавших пока не поступало. Взрыв не связывают с терроризмом. Район, где произошел инцидент,...
.04 марта 2018 года 18:24
Совет директоров АО "ЭР-Телеком холдинг" принял решение о продлении срока полномочий президента компании Андрея Кузяева с 5 марта 2018 года по 4 марта 2021 года, говорится в сообщении компании. За это решение проголосовали единогласно девять членов совета директоров,... читать дальше
.04 марта 2018 года 17:41
Два самолета ВВС США в воскресенье совершили разведывательные полеты вблизи границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей, а также граничащих с Донбассом российских регионов, свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов. По их сведениям,... читать дальше
.04 марта 2018 года 16:13
Акционеры ПАО "ГАЗ" (Нижний Новгород, входит в группу "ГАЗ") на внеочередном собрании 27 февраля приняли решение об увеличении уставного капитала путем размещения 91,94 млн дополнительных обыкновенных акций номиналом 1 рубль посредством закрытой подписки, говорится в сообщении... читать дальше
.04 марта 2018 года 15:10
Чистый убыток ПАО "Дикси Групп" по МСФО по итогам 2017 года увеличился в 2,2 раза - до 6,014 млрд рублей
Чистый убыток ПАО "Дикси Групп" по МСФО по итогам 2017 года увеличился в 2,2 раза - до 6,014 млрд руб. с 2,786 млрд руб. в 2016 году. В IV квартале убыток ритейлера вырос до 5,037 млрд рублей с 756 млн руб. годом ранее, говорится в сообщении "Дикси". Компания... читать дальше
.04 марта 2018 года 14:21
Совет директоров АО "Архоблэнерго" (Архангельск) одобрил передачу полномочий единоличного исполнительного органа компании ПАО "ТГК-2", сообщает генкомпания. Единственный акционер АО "Архоблэнерго" - правительство Архангельской области - сохранит за собой владение 100%... читать дальше
.04 марта 2018 года 13:19
Главное финуправление Кемеровской области назначило на 26 марта аукционы на получение кредитных средств в сумме 5,5 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте госзакупок. В частности, планируется провести два аукциона и привлечь две возобновляемые кредитные линии с... читать дальше
.04 марта 2018 года 12:09
Бывший зам управляющего партнера адвокатского бюро "АЛМ Фельдманс" Павел Ивлев подтвердил "Интерфаксу" завершение его уголовного дела о хищении нефти у теперь уже бывших дочерних компаний ЮКОСа. "Предварительное следствие по делу действительно завершено. На этот раз следователи... читать дальше
.04 марта 2018 года 12:02
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 марта, составляет 56,6616 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,82 коп.
.04 марта 2018 года 12:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 марта, составляет 69,4671 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 58,45 коп.
.03 марта 2018 года 20:00
Глава Минэнерго РФ заверил Еврокомиссара по энергетике, что транзиту российского газа в Европу через Украину ничто не угрожает
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заверил Еврокомиссара по энергетике Мароша Шефчовича, что транзиту российского газа в Европу через Украину ничто не угрожает, сообщил "Интерфаксу" представитель Минэнерго. Новак и Шефчович по телефону обсуждали вопрос о ситуации с поставками... читать дальше
.03 марта 2018 года 19:32
Утечка о разработке Россией автономных подводных аппаратов неограниченной дальности была сделана специально, сообщил в субботу российский военно-дипломатический источник. "Несколько лет назад была сделана утечка о разработке Россией автономных подводных аппаратов неограниченной... читать дальше
.03 марта 2018 года 18:34
Внешэкономбанк (ВЭБ) завершил размещение облигации серии ПБО-001Р-К011, реализовав 50% выпуска бондов объемом 10 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. ВЭБ 27 февраля провел сбор заявок инвесторов на... читать дальше
.03 марта 2018 года 18:02
Совет директоров АФК "Система" утвердил в должности президента корпорации Андрея Дубовскова, с 2011 года возглавлявшего крупнейшую "дочку" "Системы" - ПАО "МТС", сообщила АФК. А.Дубовсков покинет пост главы МТС и займет новую должность в АФК "Система" с 13 марта. На... читать дальше
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