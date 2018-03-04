ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,6616 руб.

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Взрыв прогремел в воскресенье в лондонском районе Ромфорд, сообщает интернет-портал британского издания Daily Mail. По его данным, на месте работают медики и спасатели, информации о пострадавших пока не поступало. Взрыв не связывают с терроризмом. Район, где произошел инцидент,...

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Совет директоров АО "ЭР-Телеком холдинг" принял решение о продлении срока полномочий президента компании Андрея Кузяева с 5 марта 2018 года по 4 марта 2021 года, говорится в сообщении компании.

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Чистый убыток ПАО "Дикси Групп" по МСФО по итогам 2017 года увеличился в 2,2 раза - до 6,014 млрд руб. с 2,786 млрд руб. в 2016 году.

В IV квартале убыток ритейлера вырос до 5,037 млрд рублей с 756 млн руб. годом ранее, говорится в сообщении "Дикси".