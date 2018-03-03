ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,6616 руб.

3 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 марта, составляет 56,6616 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,82 коп.

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Глава Минэнерго РФ Александр Новак заверил Еврокомиссара по энергетике Мароша Шефчовича, что транзиту российского газа в Европу через Украину ничто не угрожает, сообщил "Интерфаксу" представитель Минэнерго. Новак и Шефчович по телефону обсуждали вопрос о ситуации с поставками... читать дальше

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Утечка о разработке Россией автономных подводных аппаратов неограниченной дальности была сделана специально, сообщил в субботу российский военно-дипломатический источник. "Несколько лет назад была сделана утечка о разработке Россией автономных подводных аппаратов неограниченной... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) завершил размещение облигации серии ПБО-001Р-К011, реализовав 50% выпуска бондов объемом 10 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. ВЭБ 27 февраля провел сбор заявок инвесторов на... ВЭБ 27 февраля провел сбор заявок инвесторов на... читать дальше

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Совет директоров АФК "Система" утвердил в должности президента корпорации Андрея Дубовскова, с 2011 года возглавлявшего крупнейшую "дочку" "Системы" - ПАО "МТС", сообщила АФК. А.Дубовсков покинет пост главы МТС и займет новую должность в АФК "Система" с 13 марта. На... А.Дубовсков покинет пост главы МТС и займет новую должность в АФК "Система" с 13 марта. На... читать дальше

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Глобальная система противоракетной обороны США насчитывает более 400 ракет, заявил российский военно-дипломатический источник. "Уже сегодня США развернуто более 400 противоракет, объединенных в единую глобальную систему ПРО", - сказал он. "Сегодня в Калифорнии и на Аляске... читать дальше

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Новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро с тремя станциями планируется открыть для пассажиров до конца марта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Мы планируем запустить пассажирское движение по новому... читать дальше

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"Газпром" заявил о начале обещанной днем ранее процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". "Мы начали процедуру расторжения контрактов с НАК Нафтогаз Украины. И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску "Газпрома" абсолютно... читать дальше

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Люблинско-Дмитровскую линию метро до поселка Северный планируется продлить до конца 2022 года, заявил журналистам в субботу заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Продление "салатовой" линии будет вестись в два этапа. На... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "Аэрофлота" в иностранной и национальной валюте с "B+" до "BB-" со "стабильным" прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. Краткосрочные РДЭ компании подтверждены... Краткосрочные РДЭ компании подтверждены... читать дальше

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Президент России Владимир Путин потребовал от американских властей, обвинивших ранее 13 российских граждан во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года, представить официальный запрос и документы генпрокурору РФ. "Я должен сначала посмотреть, что они сделали, дайте... читать дальше

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Польша оценила ущерб, нанесенный ей Германией в ходе Второй мировой войны, в $850 млрд, заявил глава комиссии по репарациям Аркадиуш Мулярчик изданию Rzeczpospolita. По словам чиновника, это огромная, но оправданная сумма, учитывая разрушение польских городов и деревень,... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 марта, составляет 69,4671 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 58,45 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 марта, составляет 56,6616 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,82 коп.

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ООО "Жилкапинвест" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей в размере 14% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Как сообщалось, компания перенесла размещение облигаций... Как сообщалось, компания перенесла размещение облигаций... читать дальше

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Индекс Мосбиржи сильно корректируется наверх после снижения, пытаясь развернуться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,06 пункта (0,394%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2288,84 пункта. Индекс РТС корректируется... Индекс РТС корректируется... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 38930,187 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 264,922 млрд руб., или на...

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