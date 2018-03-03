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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,6616 руб.
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03 марта 2018 года 11:50

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,6616 руб.

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3 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 марта, составляет 56,6616 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,82 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
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03 марта 2018 года 19:32
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ВЭБ 27 февраля провел сбор заявок инвесторов на...    читать дальше
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А.Дубовсков покинет пост главы МТС и займет новую должность в АФК "Система" с 13 марта. На...    читать дальше
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03 марта 2018 года 16:34
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Глобальная система противоракетной обороны США насчитывает более 400 ракет, заявил российский военно-дипломатический источник. "Уже сегодня США развернуто более 400 противоракет, объединенных в единую глобальную систему ПРО", - сказал он. "Сегодня в Калифорнии и на Аляске...    читать дальше
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03 марта 2018 года 15:36
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03 марта 2018 года 14:00
"Газпром" заявил о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины"
"Газпром" заявил о начале обещанной днем ранее процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". "Мы начали процедуру расторжения контрактов с НАК Нафтогаз Украины. И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску "Газпрома" абсолютно...    читать дальше
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03 марта 2018 года 13:49
Люблинско-Дмитровскую линию московского метро до поселка Северный продлят до конца 2022 года
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03 марта 2018 года 12:40
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03 марта 2018 года 12:00
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Президент России Владимир Путин потребовал от американских властей, обвинивших ранее 13 российских граждан во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года, представить официальный запрос и документы генпрокурору РФ. "Я должен сначала посмотреть, что они сделали, дайте...    читать дальше
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03 марта 2018 года 11:56
Польша оценила ущерб, нанесенный ей Германией в ходе Второй мировой войны, в $850 млрд
Польша оценила ущерб, нанесенный ей Германией в ходе Второй мировой войны, в $850 млрд, заявил глава комиссии по репарациям Аркадиуш Мулярчик изданию Rzeczpospolita. По словам чиновника, это огромная, но оправданная сумма, учитывая разрушение польских городов и деревень,...    читать дальше
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03 марта 2018 года 11:50
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,4671 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 марта, составляет 69,4671 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 58,45 коп.
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03 марта 2018 года 11:50
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,6616 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 марта, составляет 56,6616 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,82 коп.
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02 марта 2018 года 20:07
Ставка 1-го купона облигаций "Жилкапинвеста" на 200 млн руб. установлена в размере 14%
ООО "Жилкапинвест" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей в размере 14% годовых, говорится в сообщении компании.

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Как сообщалось, компания перенесла размещение облигаций...    читать дальше
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02 марта 2018 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 2 марта снижается
Индекс Мосбиржи сильно корректируется наверх после снижения, пытаясь развернуться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,06 пункта (0,394%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2288,84 пункта.

Индекс РТС корректируется...    читать дальше
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02 марта 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 2 марта снизилась на 0,68% и составила 38930,187 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 38930,187 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 264,922 млрд руб., или на...
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