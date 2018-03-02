.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,5881 руб.
.
02 марта 2018 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,5881 руб.
|0
2 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6367 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,5881 руб. Минимальный курс евро составил 69,3325 руб., максимальный - 70,125 руб. Было заключено 3033 сделки. Объем торгов составил 16325,65 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,105 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
02 марта 2018 года 20:07
ООО "Жилкапинвест" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей в размере 14% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Как сообщалось, компания перенесла размещение облигаций... читать дальше
.02 марта 2018 года 19:45
Индекс Мосбиржи сильно корректируется наверх после снижения, пытаясь развернуться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,06 пункта (0,394%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2288,84 пункта. Индекс РТС корректируется... читать дальше
.02 марта 2018 года 19:30
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 2 марта снизилась на 0,68% и составила 38930,187 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 38930,187 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 264,922 млрд руб., или на...
.02 марта 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,9267 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2154 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,9267 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.02 марта 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8676 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,9996 руб. Минимальный курс евро составил 69,3725 руб.,... читать дальше
.02 марта 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 169 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9293 руб. Минимальный курс юаня составил 8,92 руб., максимальный - 9,0399... читать дальше
.02 марта 2018 года 19:01
Внешэкономбанк (ВЭБ) завершил размещение облигации серии ПБО-001Р-К011, реализовав 50% выпуска бондов объемом 10 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. ВЭБ 27 февраля провел сбор заявок инвесторов на... читать дальше
.02 марта 2018 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги в красной зоне на фоне негативной внешней конъюнктуры и дешевеющей нефти. Лидировали в откате бумаги металлургов после известий о введении президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт стали и алюминия. Снижение индекса МосБиржи несколько... читать дальше
.02 марта 2018 года 18:49
Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в феврале 2018 года составил 6,05 млрд рублей, следует из материалов биржи. По сравнению с аналогичным месяцем 2017 года показатель упал на 30%. В натуральном выражении оборот в феврале 2018... читать дальше
.02 марта 2018 года 18:42
Фондовый рынок США начал торги в пятницу в красной зоне, Standard & Poor's 500 ликвидировал подъем с начала года, а падение фондового рынка по итогам недели, вероятно, превысит 2%. Инвесторы напуганы перспективой торговой войны после объявления о заградительных... читать дальше
.02 марта 2018 года 18:35
Европейская комиссия в среду, 7 марта, планирует рассмотреть ситуацию в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о заградительных пошлинах на импорт стали и алюминия и обсудить возможные ответные меры ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК... читать дальше
.02 марта 2018 года 18:29
Общие активы банковской отрасли Китая на конец 2017 года составили 252 трлн юаней ($39,9 трлн), увеличившись за год на 8,7%, свидетельствуют данные Китайского комитета по контролю и управлению банками. За последние пять лет данный показатель вырос на 88,6% - с 133,6 трлн юаней... читать дальше
.02 марта 2018 года 18:19
Индекс потребительского доверия в США в феврале 2018 года повысился до 99,7 пункта с январского уровня в 95,7 пункта, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение показателя составляло 99,9... читать дальше
.02 марта 2018 года 18:16
СПАО "РЕСО-Гарантия" установило ставку 12-го купона облигаций 2-й серии в размере 0,02% годовых, говорится в сообщении страховой компании. Компания разместила 10-летние облигации 2-й серии объемом 5 млрд рублей в сентябре 2012 года по открытой подписке. Бонды имеют 20... читать дальше
.02 марта 2018 года 18:11
Индекс продовольственных цен ФАО в феврале составил 170,8 пункта, что на 1,1% больше по сравнению с предыдущим месяцем, но на 2,7% ниже аналогичного показателя год назад, сообщается в отчете ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).. Индекс... читать дальше
.02 марта 2018 года 17:58
ПАО "ФСК ЕЭС" определило ставку 18-го купона облигаций 30-й и 34-й серий в размере 3,2% годовых, говорится в сообщениях эмитента. Размер выплаты на одну облигацию каждой из этих серий номиналом 1 тыс. рублей при погашении этого купона составит 7,98... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.