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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,9282 руб.
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02 марта 2018 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,9282 руб.

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2 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 292 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9282 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,9187 руб., максимальный - 8,9401 руб. Было заключено 23 сделки. Объем торгов составил 67,4 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,9269 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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