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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,4334 руб.
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02 марта 2018 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,4334 руб.

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2 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 марта, составляет 56,4334 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,92 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
02 марта 2018 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США понизился до 56,6614 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 499 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,6614...    читать дальше
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02 марта 2018 года 10:42
Приток капитала в акции и облигации РФ через фонды за неделю составил $190 млн
Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ через фонды (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю с 22 по 28 февраля 2018 года составил $190 млн против притока $400 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, говорится в обзоре...    читать дальше
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02 марта 2018 года 10:35
Розничные продажи в Германии в январе снизились на 0,7%, ожидался рост
Розничные продажи в Германии январе 2018 года снизились на 0,7% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны.

Рост продаж по сравнению с январем прошлого года составил 2,3%.

Эксперты, опрошенные...    читать дальше
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02 марта 2018 года 10:27
Февральские морозы вернули добычу "Газпрома" к росту
Добыча газа "Газпрома" в феврале 2018 года выросла на 1% - до 41,6 млрд куб. м (с 41,2 млрд куб. м в феврале 2017 года), сообщили "Интерфаксу" в "Газпроме".

Три предыдущих месяца (ноябрь, декабрь и январь) добыча "Газпрома" снижалась, а до того - росла на протяжении 12...    читать дальше
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02 марта 2018 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 2 марта движется разнонаправленно
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,78 пункта (0,034%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2297,12 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 3,86 пункта (0,303%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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02 марта 2018 года 10:20
Доллар на "МосБирже" торгуется на уровне 56,76 руб., евро - 69,6 руб.
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 56,7588 руб.

По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 32,54 коп. К последней сделке в среду доллар снизился на...    читать дальше
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02 марта 2018 года 10:20
За первые пять минут торгов курс доллара США повысился до 56,7588 руб.
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 475 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,7588...    читать дальше
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02 марта 2018 года 10:12
Чистая прибыль "Мосбиржи" снизилась в 2017 г. на 19,6%
"Московская биржа" в 2017 году снизила чистую прибыль по МСФО на 19,6% по сравнению с 2016 годом - до 20,26 млрд рублей с 25,2 млрд рублей годом ранее, говорится в сообщении биржи.

Этот результат оказался лучше прогноза аналитиков инвестбанков, опрошенных "Интерфаксом"...    читать дальше
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02 марта 2018 года 10:05
Российский рынок акций начал торги вблизи уровней закрытия четверга
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал вблизи уровней закрытия четверга, несмотря на негативный внешний фон.

Фондовые индексы Западной Европы упали в четверг, завершив в минусе третью сессию подряд, инвесторы оценивали выступление нового председателя Федеральной...    читать дальше
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02 марта 2018 года 10:04
"Сибирский гостинец" 20 марта проведет собрание владельцев облигаций серии БО-002Р-01
ПАО "Сибирский гостинец" 20 марта проведет собрание владельцев облигаций серии БО-002Р-01, говорится в сообщении эмитента.

Как сообщалось, 21 февраля компания допустила техдефолт, не выплатив 1-й купон облигаций серии БО-002Р-01 на сумму $101,656 тыс. Причиной...    читать дальше
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02 марта 2018 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 56,26/57,4 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,26/57,4 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи упал...
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02 марта 2018 года 09:53
Добыча нефти за 2 месяца снизилась на 1,4%, добыча газа - на 0,1% - ЦДУ ТЭК
За январь-февраль текущего года добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 88,160 млн тонн, что на 1,4% ниже аналогичного показателя за 2017 год. Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК".

В феврале добыча нефти с газовым конденсатом...    читать дальше
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02 марта 2018 года 09:44
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2016,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2416,1 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 марта составили по Российской Федерации 2016,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1636 млрд руб.

На начало...    читать дальше
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02 марта 2018 года 09:38
Любое придание правомерности станет легализацией преступных доходов - поправки в УК
Диспозицию статей Уголовного кодекса РФ о легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, планируется изменить так, чтобы можно было квалифицировать по ним максимально широкий спектр деяний, следует из проекта поправок в статьи 174 и 174.1 УК...    читать дальше
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02 марта 2018 года 09:35
ВТБ разместит 5 марта однодневные бонды серии КС-2-263 на 75 млрд рублей
марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 марта однодневные биржевые облигации серии КС-2-263 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2...    читать дальше
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02 марта 2018 года 09:28
Доллар дешевеет к евро, иена дорожает на заявлениях главы Банка Японии
В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США дешевеет относительно евро на опасениях, что планы американского президента Дональда Трампа о введении пошлин на импорт стали и алюминия спровоцируют волну глобального протекционизма и нанесут ущерб экономике страны.

По...    читать дальше
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