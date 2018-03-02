ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 56,4334 руб.

2 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 марта, составляет 56,4334 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,92 коп.

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 499 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,6614... читать дальше

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Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ через фонды (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю с 22 по 28 февраля 2018 года составил $190 млн против притока $400 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, говорится в обзоре... читать дальше

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Розничные продажи в Германии январе 2018 года снизились на 0,7% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны. Рост продаж по сравнению с январем прошлого года составил 2,3%. Рост продаж по сравнению с январем прошлого года составил 2,3%. Эксперты, опрошенные... Эксперты, опрошенные... читать дальше

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Добыча газа "Газпрома" в феврале 2018 года выросла на 1% - до 41,6 млрд куб. м (с 41,2 млрд куб. м в феврале 2017 года), сообщили "Интерфаксу" в "Газпроме". Три предыдущих месяца (ноябрь, декабрь и январь) добыча "Газпрома" снижалась, а до того - росла на протяжении 12... Три предыдущих месяца (ноябрь, декабрь и январь) добыча "Газпрома" снижалась, а до того - росла на протяжении 12... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,78 пункта (0,034%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2297,12 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 3,86 пункта (0,303%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 3,86 пункта (0,303%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 56,7588 руб. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 32,54 коп. К последней сделке в среду доллар снизился на... По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 32,54 коп. К последней сделке в среду доллар снизился на... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 475 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 56,7588... читать дальше

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"Московская биржа" в 2017 году снизила чистую прибыль по МСФО на 19,6% по сравнению с 2016 годом - до 20,26 млрд рублей с 25,2 млрд рублей годом ранее, говорится в сообщении биржи. Этот результат оказался лучше прогноза аналитиков инвестбанков, опрошенных "Интерфаксом"... Этот результат оказался лучше прогноза аналитиков инвестбанков, опрошенных "Интерфаксом"... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал вблизи уровней закрытия четверга, несмотря на негативный внешний фон. Фондовые индексы Западной Европы упали в четверг, завершив в минусе третью сессию подряд, инвесторы оценивали выступление нового председателя Федеральной... Фондовые индексы Западной Европы упали в четверг, завершив в минусе третью сессию подряд, инвесторы оценивали выступление нового председателя Федеральной... читать дальше

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ПАО "Сибирский гостинец" 20 марта проведет собрание владельцев облигаций серии БО-002Р-01, говорится в сообщении эмитента. Как сообщалось, 21 февраля компания допустила техдефолт, не выплатив 1-й купон облигаций серии БО-002Р-01 на сумму $101,656 тыс. Причиной... Как сообщалось, 21 февраля компания допустила техдефолт, не выплатив 1-й купон облигаций серии БО-002Р-01 на сумму $101,656 тыс. Причиной... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 56,26/57,4 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи упал...

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За январь-февраль текущего года добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 88,160 млн тонн, что на 1,4% ниже аналогичного показателя за 2017 год. Такие данные содержатся в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК". В феврале добыча нефти с газовым конденсатом... В феврале добыча нефти с газовым конденсатом... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 марта составили по Российской Федерации 2016,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1636 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Диспозицию статей Уголовного кодекса РФ о легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, планируется изменить так, чтобы можно было квалифицировать по ним максимально широкий спектр деяний, следует из проекта поправок в статьи 174 и 174.1 УК... читать дальше

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марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 марта однодневные биржевые облигации серии КС-2-263 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше

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В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США дешевеет относительно евро на опасениях, что планы американского президента Дональда Трампа о введении пошлин на импорт стали и алюминия спровоцируют волну глобального протекционизма и нанесут ущерб экономике страны. По... По... читать дальше

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