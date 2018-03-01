Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,9514 руб.

1 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1254 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,9514 руб.

Минимальный курс евро составил 68,7475 руб., максимальный - 69,2125 руб. Было заключено 2816 сделок. Объем торгов составил 12446,97 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,1725 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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