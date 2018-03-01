Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 158,1 млрд руб.

1 марта. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 1 марта по данным на начало операционного дня снизилось до 158,1 млрд руб.

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Президент Владимир Путин начал обращение к Федеральному собранию с оглашения амбициозных планов по развитию экономики РФ, закончив же свое послание обсуждением военных достижений. Означает ли это переход государства от военных приоритетов к экономическим - только предстоит... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг РН банка и рейтинг выпусков его облигаций серий БО-001Р-01 и БО-001Р-02 общим объемом 10 млрд рублей до уровня "АА+(RU)", говорится в сообщении АКРА. Прогноз рейтинга банка -... Прогноз рейтинга банка -... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,1 пункта (0,048%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2297,9 пункта. Индекс РТС... Индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 25269,106 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 193,416 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 145 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9122 руб. Минимальный курс юаня составил 8,8949 руб., максимальный - 8,96... Минимальный курс юаня составил 8,8949 руб., максимальный - 8,96... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4181 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,6941 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3220 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,1035 руб. Минимальный курс евро составил 68,7575 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,7575 руб.,... читать дальше

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В феврале 2018 года оценка наблюдаемой россиянами инфляции достигла минимального значения за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные опроса ООО "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Постепенно расширяется и становится более разнородным круг товаров, по... Постепенно расширяется и становится более разнородным круг товаров, по... читать дальше

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Мировые поставки смартфонов снизились на 0,5% в 2017 году, зафиксировав отрицательную динамику впервые с момента появления этих устройств, сообщает исследовательская компания International Data Corporation (IDC). Всего компании мира продали в прошлом году 1,46 млрд... Всего компании мира продали в прошлом году 1,46 млрд... читать дальше

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Рынок акций РФ почти не изменился по индексу МосБиржи и снизился по индексу РТС на фоне дешевеющей нефти и ослабления рубля. Игроки ждут реакции западных инвесторов на военную составляющую в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Президент... Президент... читать дальше

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Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале 2018 года увеличился до 60,8 пункта с 59,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Показатель обновил максимум с мая 2004 года. Аналитики в... Аналитики в... читать дальше

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Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в четверг вечером, при этом курс доллара поднялся выше 57 руб. впервые с 14 февраля на фоне роста американской валюты на глобальном рынке. Курс доллара США по состоянию на 17:55 мск составил 57,0075 руб., что на 67,5 коп.... Курс доллара США по состоянию на 17:55 мск составил 57,0075 руб., что на 67,5 коп.... читать дальше

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ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-05 в размере 7,10% годовых, серии 001Р-06 - в размере 7,25% годовых, говорится в сообщениях компании. Ставка купонов для каждой серии бондов установлена на весь срок обращения займов.... Ставка купонов для каждой серии бондов установлена на весь срок обращения займов.... читать дальше

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Нижегородская область установила на 2018 год предельный объем выпуска государственных ценных бумаг по номинальной стоимости в размере 10 млрд рублей. Согласно постановлению правительства региона, опубликованному на портале правовой информации, на плановый период... Согласно постановлению правительства региона, опубликованному на портале правовой информации, на плановый период... читать дальше

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АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) установило ставку 1-го купона облигаций серии 001P-03 объемом 10 млрд рублей в размере 7,2% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-13-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Объявлена оферта с исполнением... Ставки 2-13-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Объявлена оферта с исполнением... читать дальше

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Чистая прибыль сербской дочки "Газпром нефти" - NIS - в 2017 году составила 27 млрд динаров, что на 80% больше, чем годом ранее, сообщила компания. Показатель EBITDA составил 47 млрд динаров, что на 18% выше, чем год назад. "Более высокие финансовые результаты были... Показатель EBITDA составил 47 млрд динаров, что на 18% выше, чем год назад. "Более высокие финансовые результаты были... читать дальше

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