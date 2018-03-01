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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1812,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2445,93 млрд руб.
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01 марта 2018 года 09:26

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1812,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2445,93 млрд руб.

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1 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 марта составили по Российской Федерации 1812,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1432,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2265 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1882,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 1 марта составили 2445,93 млрд руб. против 2352,66965 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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01 марта 2018 года 09:26
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