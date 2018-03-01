ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 56,3742 руб.

1 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 марта, составляет 56,3742 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 70,25 коп.

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Интернет-холдинг Mail.ru Group ожидает по итогам 2018 года роста консолидированной выручки в диапазоне 23-28%, до 68,6-71,4 млрд рублей, следует из отчетности компании. Как отмечает компания, прогноз не учитывает вклад киберспортивного холдинга ESforce в показатели, так... Как отмечает компания, прогноз не учитывает вклад киберспортивного холдинга ESforce в показатели, так... читать дальше

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Общее собрание владельцев О1 Properties одобрило внесение изменений в условия выпуска облигаций БО-П01 и БО-П02, говорится в сообщении компании. Как сообщала ранее компания, новые условия по локальным бондам O1 Properties обеспечат инвесторам дополнительную доходность... Как сообщала ранее компания, новые условия по локальным бондам O1 Properties обеспечат инвесторам дополнительную доходность... читать дальше

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Торги в первый весенний день российский рынок акций начал в миноре на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и упавшей нефти на статистике Минэнерго США о запасах и добыче сырья. По итогам вчерашних торгов фондовые индексы стран Западной Европы... По итогам вчерашних торгов фондовые индексы стран Западной Европы... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 55,73/56,98 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 10 коп., Cредний курс продажи...

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поставило на пересмотр рейтинги ГМК "Норильский никель" и "РусАла". Долгосрочные рейтинги "Норникеля" по обязательствам в иностранной и национальной валютах "ВВВ-", краткосрочный валютный рейтинг "F3" и рейтинг... Долгосрочные рейтинги "Норникеля" по обязательствам в иностранной и национальной валютах "ВВВ-", краткосрочный валютный рейтинг "F3" и рейтинг... читать дальше

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марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 марта однодневные биржевые облигации серии КС-2-262 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше

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Доллар США, завершивший февраль существенным ростом относительно евро и фунта стерлингов, стабилен относительно обеих валют в четверг. По состоянию на 9:23 мск курс евро составил $1,2191 по сравнению с $1,2194 на закрытие предыдущей сессии По состоянию на 9:23 мск курс евро составил $1,2191 по сравнению с $1,2194 на закрытие предыдущей сессии Курс фунта на то же... Курс фунта на то же... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 марта составили по Российской Федерации 1812,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1432,9 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Запуск поставочных фьючерсов на драгметаллы, в первую очередь на золото, на площадке "Московской биржи", скорее всего, произойдет уже в текущем году, заявил руководитель направления "Рынок драгметаллов" Сергей Щавелев на конференции "Золотодобывающие компании стран Азии,... читать дальше

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Правительство Греции ослабило ограничения на движение капитала, введенные летом 2015 года, когда будущее страны в еврозоне было под вопросом, сообщает Associated Press. Как говорится в сообщении греческого Минфина, сумма средств, которую владелец банковского счета может... Как говорится в сообщении греческого Минфина, сумма средств, которую владелец банковского счета может... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Москвы до "ВВВ-" с "ВВ+". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Кроме того, S&P GR улучшило долгосрочный кредитный... Кроме того, S&P GR улучшило долгосрочный кредитный... читать дальше

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Сегодня азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику: японский рынок падает, следуя за динамикой американских акций, китайский индикатор растет в ожидании старта Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Японский индекс Nikkei 225... Японский индекс Nikkei 225... читать дальше

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Белоруссия с 1 марта снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила пресс-служба правительства республики. Соответствующее решение утверждено постановлением Совмина от 23... Соответствующее решение утверждено постановлением Совмина от 23... читать дальше

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Компания ExxonMobil Corp. сообщила в годовом отчете, что в конце прошлого года приняла решение о выходе из совместных предприятий с "Роснефтью" в связи с санкциями, действующими в США и ЕС в отношении энергетического сектора России. "Компания рассчитывает начать... "Компания рассчитывает начать... читать дальше

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Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, завершив месяц резким падением. Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка снизился на 380,83 пункта (1,5%) и составил 25029,2 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 30,45 пункта (1,11%) -... Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка снизился на 380,83 пункта (1,5%) и составил 25029,2 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 30,45 пункта (1,11%) -... читать дальше

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Экспортная пошлина на нефть в России, согласно данным Минэкономразвития, с 1 марта снижена на $0,6 - до $119,5 за тонну. В феврале экспортная пошлина на нефть составляла $120,1 за тонну. Таким образом, пошлина снижена на 0,5%. В феврале экспортная пошлина на нефть составляла $120,1 за тонну. Таким образом, пошлина снижена на 0,5%. Льготная ставка пошлины на нефть... Льготная ставка пошлины на нефть... читать дальше

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