Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8978 руб.

28 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 592 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8978 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,8601 руб., максимальный - 8,9249 руб. Было заключено 77 сделок. Объем торгов составил 182,73 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,8849 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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