Запасы нефти в США выросли за период с 16 февраля по 23 февраля на 3019 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2483 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 3000 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 600 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 950 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина повысились на 2483 тыс. баррелей и составили 251,817 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

28 февраля. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 3019 тыс. баррелей - до 423,498 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

.

Общий спрос в книге заявок на облигации Сбербанка России серии 001Р-04R объемом 25 млрд рублей превысил объем размещения более чем на 50%, сообщается в пресс-релизе Сбербанка. "Впервые на рублевом рынке удалось разместить выпуск корпоративных облигаций с купоном ниже... "Впервые на рублевом рынке удалось разместить выпуск корпоративных облигаций с купоном ниже... читать дальше

.

К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 45,09 пункта (1,925%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2296,8 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию... К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию... читать дальше

.

Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций "ИнфоВотч" серии 001Р-01 и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-59384-H-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-59384-H-001P. Параметры выпуска пока не... Параметры выпуска пока не... читать дальше

.

налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Москвы на уровне "AАА(RU)" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Такой же уровень рейтинга подтвержден для всех находящихся в обращении выпусков облигаций города.... Такой же уровень рейтинга подтвержден для всех находящихся в обращении выпусков облигаций города.... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 25494,914 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 327,587 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3884 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,2767 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 592 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8978 руб. Минимальный курс юаня составил 8,8601 руб., максимальный - 8,9249... Минимальный курс юаня составил 8,8601 руб., максимальный - 8,9249... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 75 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7896 руб. Минимальный курс евро составил 68,5025 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,5025 руб.,... читать дальше

.

Большой спрос со стороны инвесторов и повышение рейтинга агентством S&P позволили "Газпрому" существенно снизить стоимость заимствований в швейцарских франках - компания в среду разместила 5-летние еврооблигации с доходностью всего 1,45%. "Газпром" разместил евробонды... "Газпром" разместил евробонды... читать дальше

.

Внешэкономбанк утвердил выпуск краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К021 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Срок обращения выпуска 30 дней. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Срок обращения выпуска 30 дней. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Как сообщалось, "Московская биржа" 27... Как сообщалось, "Московская биржа" 27... читать дальше

.

Российское подразделение Mitsubishi - ООО "MMC Рус" - отзывает в РФ 38,899 тыс. автомобилей Mitsubishi Outlander и ASX, говорится в сообщении Росстандарта. В ведомстве отмечают, что отзыву подлежат 5,493 тыс. автомобилей Mitsubishi ASX и 33,406 тыс. автомобилей... В ведомстве отмечают, что отзыву подлежат 5,493 тыс. автомобилей Mitsubishi ASX и 33,406 тыс. автомобилей... читать дальше

.

Рынок акций РФ, открывшийся в красной зоне, завершил среду падением индексов на 1,9%. Фондовые индикаторы Европы в первой половине торгов продолжали демонстрировать негативный настрой вслед за площадками США и АТР, участники рынка зациклились на возможности четырех... Фондовые индикаторы Европы в первой половине торгов продолжали демонстрировать негативный настрой вслед за площадками США и АТР, участники рынка зациклились на возможности четырех... читать дальше

.

Граждане имеют право выбора медучреждения, а государство обязано оплачивать оказанную помощь, заявил замруководителя ФАС России Андрей Кашеваров. "Деньги по ОМС должны идти за пациентом, и у пациента должно быть право выбора медицинского учреждения", - сказал... "Деньги по ОМС должны идти за пациентом, и у пациента должно быть право выбора медицинского учреждения", - сказал... читать дальше

.

Глава Сбербанка Герман Греф считает хорошей идеей приватизацию ряда банков с государственным капиталом после выборов. ЦБ во втором полугодии 2017 года взял на санацию сразу три крупных банковских группы - ФК "Открытие, Бинбанк (будут объединены) и Промсвязьбанк (будет... ЦБ во втором полугодии 2017 года взял на санацию сразу три крупных банковских группы - ФК "Открытие, Бинбанк (будут объединены) и Промсвязьбанк (будет... читать дальше

.

Внешэкономбанк (ВЭБ) 1 марта с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии ПБО-001Р-К013 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Техническое размещение выпуска запланировано на 2 марта. Техническое размещение выпуска запланировано на 2 марта. ВЭБ будет... ВЭБ будет... читать дальше

.

По итогам 2017 года объем премий российских страховщиков достиг 1,279 трлн рублей, что на 8,3% больше, чем в 2016 году, следует из статистики, опубликованной Банком России. Выплаты выросли на 0,8% - до 509,7 млрд рублей. Выплаты выросли на 0,8% - до 509,7 млрд рублей. В частности, премии по страхованию... В частности, премии по страхованию... читать дальше

.