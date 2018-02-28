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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 марта в размере 56,3742 руб.
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"Дачная амнистия" продлена еще на 2 года
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В четверг президент и кандидат в президенты Владимир Путин расскажет в послании Федеральному собранию об основных направлениях своей будущей политики. В.Путин может сказать об увеличении расходов бюджета на образование, здравоохранение и...
 
Доллар вырос на 70 копеек
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 70,25 коп. - до...
 
Январь оказался удачным для российской экономики - ВЭБ
ВВП РФ в январе 2018 года вырос на 1,9% после повышения на 1,1% в декабре и на 1,2% в 4-м квартале 2017 г., пишет ВЭБ в своем традиционном обзоре. При этом рост к предыдущему месяцу со снятой сезонностью составил 0,6% (этот показатель падал и в...
 
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28 февраля 2018 года 13:37

ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 марта в размере 56,3742 руб.

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28 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 марта, составляет 56,3742 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 70,25 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
28 февраля 2018 года 19:59
Спрос на бонды Сбербанка объемом 25 млрд руб. превысил объем размещения на 50%
Общий спрос в книге заявок на облигации Сбербанка России серии 001Р-04R объемом 25 млрд рублей превысил объем размещения более чем на 50%, сообщается в пресс-релизе Сбербанка.

"Впервые на рублевом рынке удалось разместить выпуск корпоративных облигаций с купоном ниже...    читать дальше
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28 февраля 2018 года 19:49
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 28 февраля снижается
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 45,09 пункта (1,925%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2296,8 пункта.

К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию...    читать дальше
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28 февраля 2018 года 19:41
Мосбиржа зарегистрировала облигации "ИнфоВотч" серии 001Р-01
Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций "ИнфоВотч" серии 001Р-01 и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-59384-H-001P.

Параметры выпуска пока не...    читать дальше
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28 февраля 2018 года 19:32
АКРА подтвердило рейтинг Москвы и облигаций города на уровне "ААА(RU)", прогноз "стабильный"
налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Москвы на уровне "AАА(RU)" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Такой же уровень рейтинга подтвержден для всех находящихся в обращении выпусков облигаций города....    читать дальше
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28 февраля 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 28 февраля снизилась на 1,27% и составила 25494,914 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 25494,914 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 327,587 млрд руб., или на...
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28 февраля 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,2767 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3884 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,2767 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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28 февраля 2018 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8978 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 592 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8978 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,8601 руб., максимальный - 8,9249...    читать дальше
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28 февраля 2018 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 68,7896 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 75 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7896 руб.

Минимальный курс евро составил 68,5025 руб.,...    читать дальше
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28 февраля 2018 года 19:14
Спрос инвесторов и рейтинг S&P позволили Газпрому снизить доходность евробондов во франках
Большой спрос со стороны инвесторов и повышение рейтинга агентством S&P позволили "Газпрому" существенно снизить стоимость заимствований в швейцарских франках - компания в среду разместила 5-летние еврооблигации с доходностью всего 1,45%.

"Газпром" разместил евробонды...    читать дальше
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28 февраля 2018 года 19:11
ВЭБ утвердил выпуск краткосрочных бондов ПБО-001Р-К021 на 20 млрд рублей
Внешэкономбанк утвердил выпуск краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К021 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Срок обращения выпуска 30 дней. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Как сообщалось, "Московская биржа" 27...    читать дальше
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28 февраля 2018 года 19:02
Mitsubishi отзывает в России почти 39 тыс. автомобилей Outlander и ASX из-за проблем с электрикой
Российское подразделение Mitsubishi - ООО "MMC Рус" - отзывает в РФ 38,899 тыс. автомобилей Mitsubishi Outlander и ASX, говорится в сообщении Росстандарта.

В ведомстве отмечают, что отзыву подлежат 5,493 тыс. автомобилей Mitsubishi ASX и 33,406 тыс. автомобилей...    читать дальше
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28 февраля 2018 года 18:58
Снижение российского рынка акций составило 1,9%
Рынок акций РФ, открывшийся в красной зоне, завершил среду падением индексов на 1,9%.

Фондовые индикаторы Европы в первой половине торгов продолжали демонстрировать негативный настрой вслед за площадками США и АТР, участники рынка зациклились на возможности четырех...    читать дальше
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28 февраля 2018 года 18:55
Замглавы ФАС: обязанность государства - перечислять деньги в то медучреждение, которое выбрал пациент
Граждане имеют право выбора медучреждения, а государство обязано оплачивать оказанную помощь, заявил замруководителя ФАС России Андрей Кашеваров.

"Деньги по ОМС должны идти за пациентом, и у пациента должно быть право выбора медицинского учреждения", - сказал...    читать дальше
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28 февраля 2018 года 18:50
Греф: приватизация Центробанком части госбанков после выборов - хорошая идея
Глава Сбербанка Герман Греф считает хорошей идеей приватизацию ряда банков с государственным капиталом после выборов.

ЦБ во втором полугодии 2017 года взял на санацию сразу три крупных банковских группы - ФК "Открытие, Бинбанк (будут объединены) и Промсвязьбанк (будет...    читать дальше
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28 февраля 2018 года 18:48
ВЭБ 1 марта проведет сбор заявок на бонды ПБО-001Р-К013 объемом 20 млрд руб., размещение - 2 марта
Внешэкономбанк (ВЭБ) 1 марта с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии ПБО-001Р-К013 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Техническое размещение выпуска запланировано на 2 марта.

ВЭБ будет...    читать дальше
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28 февраля 2018 года 18:44
В прошлом году рост премий страховщиков РФ составил 8,3% - ЦБ
По итогам 2017 года объем премий российских страховщиков достиг 1,279 трлн рублей, что на 8,3% больше, чем в 2016 году, следует из статистики, опубликованной Банком России.

Выплаты выросли на 0,8% - до 509,7 млрд рублей.

В частности, премии по страхованию...    читать дальше
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