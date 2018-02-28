Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,905 руб.

28 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 773 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,905 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,8919 руб., максимальный - 8,91 руб. Было заключено 13 сделок. Объем торгов составил 31,53 млн руб., что на 70% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,898 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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