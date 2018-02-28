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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 291,9 млрд руб.
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28 февраля 2018 года 10:51
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 291,9 млрд руб.
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28 февраля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 февраля по данным на начало операционного дня выросло до 291,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 84 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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28 февраля 2018 года 19:59
Общий спрос в книге заявок на облигации Сбербанка России серии 001Р-04R объемом 25 млрд рублей превысил объем размещения более чем на 50%, сообщается в пресс-релизе Сбербанка. "Впервые на рублевом рынке удалось разместить выпуск корпоративных облигаций с купоном ниже... читать дальше
.28 февраля 2018 года 19:49
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 45,09 пункта (1,925%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2296,8 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По состоянию... читать дальше
.28 февраля 2018 года 19:41
Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций "ИнфоВотч" серии 001Р-01 и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-59384-H-001P. Параметры выпуска пока не... читать дальше
.28 февраля 2018 года 19:32
налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Москвы на уровне "AАА(RU)" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Такой же уровень рейтинга подтвержден для всех находящихся в обращении выпусков облигаций города.... читать дальше
.28 февраля 2018 года 19:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 28 февраля снизилась на 1,27% и составила 25494,914 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 25494,914 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 327,587 млрд руб., или на...
.28 февраля 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 56,2767 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3884 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 56,2767 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.28 февраля 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 592 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8978 руб. Минимальный курс юаня составил 8,8601 руб., максимальный - 8,9249... читать дальше
.28 февраля 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 75 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7896 руб. Минимальный курс евро составил 68,5025 руб.,... читать дальше
.28 февраля 2018 года 19:14
Большой спрос со стороны инвесторов и повышение рейтинга агентством S&P позволили "Газпрому" существенно снизить стоимость заимствований в швейцарских франках - компания в среду разместила 5-летние еврооблигации с доходностью всего 1,45%. "Газпром" разместил евробонды... читать дальше
.28 февраля 2018 года 19:11
Внешэкономбанк утвердил выпуск краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К021 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Срок обращения выпуска 30 дней. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Как сообщалось, "Московская биржа" 27... читать дальше
.28 февраля 2018 года 19:02
Российское подразделение Mitsubishi - ООО "MMC Рус" - отзывает в РФ 38,899 тыс. автомобилей Mitsubishi Outlander и ASX, говорится в сообщении Росстандарта. В ведомстве отмечают, что отзыву подлежат 5,493 тыс. автомобилей Mitsubishi ASX и 33,406 тыс. автомобилей... читать дальше
.28 февраля 2018 года 18:58
Рынок акций РФ, открывшийся в красной зоне, завершил среду падением индексов на 1,9%. Фондовые индикаторы Европы в первой половине торгов продолжали демонстрировать негативный настрой вслед за площадками США и АТР, участники рынка зациклились на возможности четырех... читать дальше
.28 февраля 2018 года 18:55
Замглавы ФАС: обязанность государства - перечислять деньги в то медучреждение, которое выбрал пациент
Граждане имеют право выбора медучреждения, а государство обязано оплачивать оказанную помощь, заявил замруководителя ФАС России Андрей Кашеваров. "Деньги по ОМС должны идти за пациентом, и у пациента должно быть право выбора медицинского учреждения", - сказал... читать дальше
.28 февраля 2018 года 18:50
Глава Сбербанка Герман Греф считает хорошей идеей приватизацию ряда банков с государственным капиталом после выборов. ЦБ во втором полугодии 2017 года взял на санацию сразу три крупных банковских группы - ФК "Открытие, Бинбанк (будут объединены) и Промсвязьбанк (будет... читать дальше
.28 февраля 2018 года 18:48
Внешэкономбанк (ВЭБ) 1 марта с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии ПБО-001Р-К013 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Техническое размещение выпуска запланировано на 2 марта. ВЭБ будет... читать дальше
.28 февраля 2018 года 18:44
По итогам 2017 года объем премий российских страховщиков достиг 1,279 трлн рублей, что на 8,3% больше, чем в 2016 году, следует из статистики, опубликованной Банком России. Выплаты выросли на 0,8% - до 509,7 млрд рублей. В частности, премии по страхованию... читать дальше
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