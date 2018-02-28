28 февраля 2018 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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28 февраля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Январь 2018
|10:45
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП Франции
|IV квартал 2017
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Февраль 2018
|10:45
|Цены производителей во Франции
|Январь 2018
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|Февраль 2018
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Февраль 2018
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Февраль 2018
|16:30
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП США
|IV квартал 2017
|16:30
|Цены производителей в Канаде
|Январь 2018
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Февраль 2018
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 17 по 23 февраля
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28 февраля 2018 года 09:41
8 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 марта однодневные биржевые облигации серии КС-2-261 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
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28 февраля 2018 года 09:34
ВВП Гонконга в 2017 году вырос на 3,8%. Рост экономики по итогам прошлого года был максимальным с 2011 года и превзошел официальный прогноз. Ожидается, что в 2018 году ВВП увеличится на 3-4%, сообщает MarketWatch.
Глава министерства финансов Гонконга Пол Чань во время... читать дальше
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28 февраля 2018 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 февраля составили по Российской Федерации 2265 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1882,6 млрд руб.
На... читать дальше
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28 февраля 2018 года 09:25
ЕС рассмотрит возможность снятия некоторых санкций с России в случае существенного прогресса в реализации Минских соглашений, заявил в интервью "Интерфаксу" канцлер Австрии Себастьян Курц.
"Если мы увидим существенный прогресс в выполнении Минских соглашений, то... читать дальше
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28 февраля 2018 года 09:17
Фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона падают в среду вслед за резким снижением американского рынка акций из-за заявлений нового председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, сообщает CNBC.
Слабые статданные из Гонконга,... читать дальше
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28 февраля 2018 года 09:11
В феврале индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая упал до минимума за 19 месяцев - до 50,3 пункта с 51,3 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.
Аналитики в среднем ожидали... читать дальше
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28 февраля 2018 года 09:03
Объем промышленного производства в Японии в январе 2018 года рухнул на 6,6% относительно предыдущего месяца, продемонстрировав самое значительное падение с марта 2011 года - месяца разрушительных землетрясений и цунами в стране, свидетельствуют предварительные данные... читать дальше
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28 февраля 2018 года 08:54
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник после первого выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США.
Новый председатель ЦБ заявил, что процентные ставки в США будут подниматься постепенно, прогноз для... читать дальше
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28 февраля 2018 года 08:42
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings во вторник повысило долгосрочный рейтинг Внешэкономбанка (ВЭБ) в иностранной валюте с "BB+" до "BBB-" вслед за аналогичным действием в отношении суверенного рейтинга РФ, говорится в пресс-релизе... читать дальше
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28 февраля 2018 года 08:34
Чистая прибыль 5670 коммерческих банков и сберегательных учреждений США, участвующих в системе страхования и опубликовавших отчетность, в 4-м квартале 2017 года упала на 40,9% и составила $25,5 млрд против $43,2 млрд за тот же период годом ранее, свидетельствуют данные... читать дальше
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28 февраля 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 11988,33 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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28 февраля 2018 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 91535,55 млн руб.
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Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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28 февраля 2018 года 08:21
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило рейтинги девяти российских компаний: "Газпром", "Транснефть", "Газпром нефть", "Россети", "ФСК ЕЭС", "РусГидро", "Российские железные дороги" (РЖД), "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) и... читать дальше
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28 февраля 2018 года 08:13
Европейские фондовые индексы не продемонстрировали однородных изменений во вторник. Внимание участников рынка было сосредоточено на первых слушаниях нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США и корпоративных новостях.
Как стало... читать дальше
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28 февраля 2018 года 08:06
Цены на нефть вчера снизились, поскольку Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило, что рост производства нефти в США представляется неостановимым.
По итогам торгов 27 февраля стоимость апрельского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в... читать дальше
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28 февраля 2018 года 08:03
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 февраля, составляет 68,6599 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,25 коп.
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