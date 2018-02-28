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28 февраля 2018 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 68,6599 руб.
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28 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 февраля, составляет 68,6599 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,25 коп.
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