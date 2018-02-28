ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 55,6717 руб.

28 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 февраля, составляет 55,6717 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,91 коп.

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8 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 марта однодневные биржевые облигации серии КС-2-261 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках второй программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-2... читать дальше

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ВВП Гонконга в 2017 году вырос на 3,8%. Рост экономики по итогам прошлого года был максимальным с 2011 года и превзошел официальный прогноз. Ожидается, что в 2018 году ВВП увеличится на 3-4%, сообщает MarketWatch. Глава министерства финансов Гонконга Пол Чань во время... Глава министерства финансов Гонконга Пол Чань во время... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 февраля составили по Российской Федерации 2265 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1882,6 млрд руб. На... На... читать дальше

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ЕС рассмотрит возможность снятия некоторых санкций с России в случае существенного прогресса в реализации Минских соглашений, заявил в интервью "Интерфаксу" канцлер Австрии Себастьян Курц. "Если мы увидим существенный прогресс в выполнении Минских соглашений, то... "Если мы увидим существенный прогресс в выполнении Минских соглашений, то... читать дальше

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Фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона падают в среду вслед за резким снижением американского рынка акций из-за заявлений нового председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, сообщает CNBC. Слабые статданные из Гонконга,... Слабые статданные из Гонконга,... читать дальше

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В феврале индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая упал до минимума за 19 месяцев - до 50,3 пункта с 51,3 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Аналитики в среднем ожидали... Аналитики в среднем ожидали... читать дальше

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Объем промышленного производства в Японии в январе 2018 года рухнул на 6,6% относительно предыдущего месяца, продемонстрировав самое значительное падение с марта 2011 года - месяца разрушительных землетрясений и цунами в стране, свидетельствуют предварительные данные... читать дальше

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Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник после первого выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Новый председатель ЦБ заявил, что процентные ставки в США будут подниматься постепенно, прогноз для... Новый председатель ЦБ заявил, что процентные ставки в США будут подниматься постепенно, прогноз для... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings во вторник повысило долгосрочный рейтинг Внешэкономбанка (ВЭБ) в иностранной валюте с "BB+" до "BBB-" вслед за аналогичным действием в отношении суверенного рейтинга РФ, говорится в пресс-релизе... читать дальше

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Чистая прибыль 5670 коммерческих банков и сберегательных учреждений США, участвующих в системе страхования и опубликовавших отчетность, в 4-м квартале 2017 года упала на 40,9% и составила $25,5 млрд против $43,2 млрд за тот же период годом ранее, свидетельствуют данные... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 11988,33 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 91535,55 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило рейтинги девяти российских компаний: "Газпром", "Транснефть", "Газпром нефть", "Россети", "ФСК ЕЭС", "РусГидро", "Российские железные дороги" (РЖД), "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) и... читать дальше

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Европейские фондовые индексы не продемонстрировали однородных изменений во вторник. Внимание участников рынка было сосредоточено на первых слушаниях нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США и корпоративных новостях. Как стало... Как стало... читать дальше

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Цены на нефть вчера снизились, поскольку Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило, что рост производства нефти в США представляется неостановимым. По итогам торгов 27 февраля стоимость апрельского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в... По итогам торгов 27 февраля стоимость апрельского контракта на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 февраля, составляет 68,6599 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,25 коп.

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