Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8381 руб.

27 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 347 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8381 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,817 руб., максимальный - 8,9 руб. Было заключено 108 сделок. Объем торгов составил 410,32 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,9 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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