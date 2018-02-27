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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 55,8489 руб.
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27 февраля 2018 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 55,8489 руб.
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27 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 988 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,8489 руб. Минимальный курс доллара США составил 55,5575 руб., максимальный - 56,35 руб. К этому времени было заключено 25189 сделок. Объем торгов составил 178245,58 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 56,265 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.27 февраля 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1490 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7979 руб. Минимальный курс евро составил 68,4975 руб.,... читать дальше
.27 февраля 2018 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 347 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8381 руб. Минимальный курс юаня составил 8,817 руб., максимальный - 8,9... читать дальше
.27 февраля 2018 года 19:15
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 988 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,8489 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.27 февраля 2018 года 19:04
Индекс потребительского доверия в США в феврале увеличился до 130,8 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это максимальный уровень с ноября 2000 года, отмечает MarketWatch. При этом значение индекса превысило... читать дальше
.27 февраля 2018 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне дешевеющей нефти. В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (выросла Япония, просел Китай). Европейские фондовые индексы преимущественно незначительно росли. Фондовый рынок США, который не мог... читать дальше
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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило рейтинги Альфа-банка, БНП Париба банка и Юникредит банка, а также рейтинги отдельных выпусков долговых обязательств Фольксваген банка Рус. Рейтинговые действия последовали за повышением рейтингов Российской... читать дальше
.27 февраля 2018 года 18:32
Фондовый рынок США, который не мог определиться с направлением движения в первые полчаса торгов во вторник, перешел к достаточно уверенному подъему. Выступление нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США не содержало сюрпризов для... читать дальше
.27 февраля 2018 года 18:25
Оборот трансграничных операций физлиц через системы денежных переводов РФ в 2017 году вырос на 23,4% - до $11,795 млрд, по сравнению с $9,557 млрд в 2016 году, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. Тем не менее оборот в прошлом году был на 9,5% ниже, чем в 2015 году... читать дальше
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С учетом повышения рейтинга РФ Минфин может выйти на международный рынок долга в марте - Sberbank CIB
Минфин РФ на фоне повышения агентством S&P рейтинга России до инвестиционного уровня может принять решение о выходе на международный рынок долга уже в марте, считает руководитель Sberbank Investment Research Александр Кудрин. Минфин РФ планирует в 2018 году привлечь на... читать дальше
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