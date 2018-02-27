Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,7412 руб.

27 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2151 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7412 руб.

Минимальный курс евро составил 68,4775 руб., максимальный - 68,92 руб. Было заключено 3303 сделки. Объем торгов составил 14951,56 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,89 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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