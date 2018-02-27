ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 февраля в размере 55,6717 руб.

27 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 февраля, составляет 55,6717 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,91 коп.

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ООО "Газпром Капитал" (SPV-компания ПАО "Газпром") завершило размещение облигаций серий БО-01 - БО-04 общим объемом 30 млрд рублей, говорится в сообщениях эмитента. Сбор заявок на 10-летние бонды прошел 20 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял... Сбор заявок на 10-летние бонды прошел 20 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) завершил размещение облигации серий ПБО-001Р-К009 и ПБО-001Р-К010, реализовав 25% выпуска бондов на 5 млрд рублей каждый (номинальный объем каждого выпуска - 20 млрд рублей), говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на бонды прошел... Сбор заявок на бонды прошел... читать дальше

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Внешэкономбанк (ВЭБ) 28 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии ПБО-001Р-К012 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Техническое размещение выпуска запланировано на 1 марта. Техническое размещение выпуска запланировано на 1 марта. ВЭБ будет... ВЭБ будет... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,27 пункта (0,479%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2341,89 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По... К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 39908,218 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 277,739 млрд руб., или на...

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овет директоров "Газпром нефти" утвердил программу биржевых облигаций серии 003Р в сумме до 170 млрд рублей, сообщила компания. Облигации могут быть размещены со сроком погашения до 15 лет. Бумаги могут быть размещены как в российских рублях, так и в иностранной валюте... Облигации могут быть размещены со сроком погашения до 15 лет. Бумаги могут быть размещены как в российских рублях, так и в иностранной валюте...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1490 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7979 руб. Минимальный курс евро составил 68,4975 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,4975 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 347 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8381 руб. Минимальный курс юаня составил 8,817 руб., максимальный - 8,9... Минимальный курс юаня составил 8,817 руб., максимальный - 8,9... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 988 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 55,8489 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в феврале увеличился до 130,8 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это максимальный уровень с ноября 2000 года, отмечает MarketWatch. При этом значение индекса превысило... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне дешевеющей нефти. В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (выросла Япония, просел Китай). Европейские фондовые индексы преимущественно незначительно росли. В Азии во вторник динамика индексов была смешанной (выросла Япония, просел Китай). Европейские фондовые индексы преимущественно незначительно росли. Фондовый рынок США, который не мог... Фондовый рынок США, который не мог... читать дальше

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Немецкий федеральный банк (бундесбанк) перевел министерству финансов Германии значительно большую сумму, чем годом ранее. За 2017 год в государственный бюджет было перечислено 1,9 млрд евро, сообщило финансовое ведомство во Франкфурте-на-Майне. Годом ранее эта сумма составила... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило рейтинги Альфа-банка, БНП Париба банка и Юникредит банка, а также рейтинги отдельных выпусков долговых обязательств Фольксваген банка Рус. Рейтинговые действия последовали за повышением рейтингов Российской... Рейтинговые действия последовали за повышением рейтингов Российской... читать дальше

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Фондовый рынок США, который не мог определиться с направлением движения в первые полчаса торгов во вторник, перешел к достаточно уверенному подъему. Выступление нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США не содержало сюрпризов для... Выступление нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США не содержало сюрпризов для... читать дальше

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Оборот трансграничных операций физлиц через системы денежных переводов РФ в 2017 году вырос на 23,4% - до $11,795 млрд, по сравнению с $9,557 млрд в 2016 году, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. Тем не менее оборот в прошлом году был на 9,5% ниже, чем в 2015 году... Тем не менее оборот в прошлом году был на 9,5% ниже, чем в 2015 году... читать дальше

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Минфин РФ на фоне повышения агентством S&P рейтинга России до инвестиционного уровня может принять решение о выходе на международный рынок долга уже в марте, считает руководитель Sberbank Investment Research Александр Кудрин. Минфин РФ планирует в 2018 году привлечь на... Минфин РФ планирует в 2018 году привлечь на... читать дальше

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