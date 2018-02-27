Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,8277 руб.

27 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 370 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8277 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,8102 руб., максимальный - 8,8376 руб. Была заключена 31 сделка. Объем торгов составил 109,58 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,835 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.